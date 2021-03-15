طرق العناية بالبشرة يوميا واهم ما ينصح به الأطباء لحماية بشرتك والحفاظ عليها

طرق العناية بالبشرة ، مهما اختلفت نوع بشرتك فإنها تحتاج دوماً للترطيب والعناية بشكل مستمر، لكي تحافظي علي بشرتك من إصابتها ببعض المشاكل من ضمنها مشكلة التجاعيد، وهي التي يعاني منها الكثير من الأشخاص ويبحثون باستمرار عن حلول لمعالجتها، وقد يكلفهم هذا الكثير، ولكن العناية ببشرتك يوفر عليك كل هذا التعب، وهنا سوف نوضح لك اكثر الطرق المؤثرة للعناية بالبشرة، والتي ينصح بها الأطباء.

طرق العناية بالبشرة

من اكثر الطرق التي ينصح بها الأطباء حول العالم للعناية بالبشرة:

يجب تنظيف البشرة علي الأقل مرتين في اليوم، حتي تتخلصي من الأتربة وأي شئ تعرضت له أثناء اليوم، ويساعد علي تجنب التعرض إلي أي مشاكل جلدية.

علي الأقل مرتين في اليوم، حتي تتخلصي من الأتربة وأي شئ تعرضت له أثناء اليوم، ويساعد علي تجنب التعرض إلي أي مشاكل جلدية. يجب الاهتمام بالمناطق الحساسة في الوجه والبشرة مثل منطقة تحت العين والفم، لأنها تحتاج لعناية بالبشرة خاصة جداً.

عند التخلص من المكياج وإزالته استخدمي مزيل خاص بنوع بشرتك.

التقليل والحد من تناول المأكولات الحارة أو الحامضة والمقلية، ويفضل استبدالها بالشوفان.

يجب النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً؛ لأن قلة النوم لها اثر هائل في هدم حيوية ونضارة البشرة.

عدم التعرض السائد للشمس: حيث أن التعرض للشمس لفترات طويلة يساعد علي زيادة سُمك الجلد، وتكوين تجاعيد، لذلك ينصح الأطباء من التعرض المباشر بالشمس، وعند الخروج من الشمس استعمل أي واقي من الشمس.

تجنب شرب السجائر: إذا كنت ممن يدخنون؛ لأن التدخين يسبب في ظهور التجاعيد في الوجه والجسم، كما تصنف أنها ضمن أصعب واخطر أنواع التجاعيد، التي يصعب التخلص منها.

ينصح باستخدام المرطبات وشرب المياه: لأن ترطيب الجسم يساعده في الحفاظ علي نضارة وحيوية الجلد، إذا كنتي تعانين من حبوب في البشرة، احرصي علي استخدام نوع المرطب الخاص بنوع بشرتك.

استخدمي كريمات التقشير: حيث أن عملية التقشير تزيل الطبقة السطحية من الجلد (الجلد الميت)، كما إنه يحفز الخلايا الداخلية لتكون طبقات وخلايا جديدة باستمرار، لكن احرصي علي استعمال نوع مقشر جيد، حتي لا يتسبب في التهاب بشرتك.

تزيل الطبقة السطحية من الجلد (الجلد الميت)، كما إنه يحفز الخلايا الداخلية لتكون طبقات وخلايا جديدة باستمرار، لكن احرصي علي استعمال نوع مقشر جيد، حتي لا يتسبب في التهاب بشرتك. يجب استخدام المنتجات الكيميائية الخاصة بنوع بشرتك، حتي لا يحدث أي مشكلة جلدية أو لا يؤثر بشكل سلبي علي بشرتك.

إذا حدث أي خلل أو ملاحظة أي تغير في البشرة بشكل غريب، يجب الاستعانة واستشارة الطبيب المختص فوراً، حتي لا تتضاعف المشاكل.

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ما ينصح به الأطباء للعناية ببشرتك