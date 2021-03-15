مكونات خبز الجبنة الشيدر وطريقة تحضير الخبز بالجبنة الشيدر

العديد من المواطنين لا يريدون شراء الطعام من الخارج، ولذلك تفضل عمل الاطعمة الشهية والمفضلة في المنزل بطريقتهم ويمكن أكلها في أي وقت تشاء على مدار اليوم، ويفضل الأطفال هذه الأطعمة في اي وقت سواء في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، ويمكن تناولها في أي وقت بين الوجبات، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن معرفة طريقة عمل الخبز بالجبنة الشيدر في المنزل بطريقة مختلفة وسهلة وبسيطة للغاية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقوم بعرض مكونات خبز الجبنة الشيدر، وطريقة التحضير أيضاََ، ونقوم بطريقة شرح التشكيل باسهل الطرق.

كوب من اللبن الحليب دافي. ربع كوب زيت زيتون. معلقة كبيرة من السكر الأبيض. معلقة كبيرة من الخميرة. معلقة كبيرة من بكنج بودر. كوب دقيق ناعم.

مكونات خبز الجبنة الشيدر :كيفية تحضير الخبز بالجبنة الشيدر :

نقوم بخلط البعض من المقادير على بعضها (الحليب، الزيت، الخميرة، السكر) ثم نتركهم بغض دقائق لكي يتم تفاعل الخميرة مع المكونات الآخرة، بعض إضافة المكونات عليك إضافة كوب من الدقيق، ورشة ملح، وإضافة ملعقة بكنج بودر، ثم نقوم بخلطهم مع بعض، ممكن اضافة القليل من المياه في حالة الاحتياج فقط، وسوف نستمر بالعجن حتى تكون العجينة متماسكة وناعمة في الأيدي، ولا تقوم متلاصقة في يدك، ثم ف النهاية نقوم بتغطية العجينة ونتركها لكي تختمر ما لا يقل عن نصف ساعة (30 دقيقة).

طريقة تشكيل الخبز :

بعد التأكيد أن العجينة اختمرت بأكمل وجهه، سوف نقوم بتقسيم العجينة الى ثلاث كور متساوية، نقوم بفرد العجينة حتى تكون خفيفة جداََ، لكي نقوم بوضعها في الصينية، ثم بعد ذلك نقوم بدهن الصينية القليل من السمنة (الزبدة) بالفرشة على العجينة، ونضع الجبنة الشيدر على العجينة.

نقوم بفرد الكرة الثانية من العجينة جيداََ، مثل الكرة الأولي لكي تكون رقيقة ونضعها على الطبقة الأولى، ونقوم بدهنها بالسمن، وترش الجبنة الشيدر ايضاََ، حيث أن نقوم بفرد الكرة الثالثة والأخيرة، بمفردها جيداََ، ومن الجدير بالذكر أن يجب تساوي أطراف العجيبة لكي تكون على شكل دائرة، ويجب إضافة في النهاية، دهان العجينة بالبيض ونقوم برش القليل من الجبنة الشيدر، والسمسم، ونقوم برش ايضاََ حبه البركة حسب الرغبة، وعند وضعها ف الفرن يلزم أن يكون الفرن حار، ونقوم بوضع الصينية من تحت حتى يستوي الجبز بالجبنة الشيدر، ويمكن ان نكون بتحميرها من فوق من خلال الشواية، بالإضافة إلى ذلك بعد خروجها من الفرن التقديم مباشرة ويمكن إضافة لها العسل النحل بعد التقطيع حسب الرغبة.