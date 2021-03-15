سر عمل الكنافة على الفحم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

الكنافة على الفحم ، تعتبر من الحلويات التي يقبل عليها الناس كثير في الشتاء وتنتشر بكثرة في شهر رمضان الكريم، وهي من الحلويات اللذيذة والرائعة التي يحبها الكبار والصغار وهي التي يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو اللبن، وتبحث الأمهات على طرق مختلفة ومتنوعة لعمل الكنافة منها الكنافة بالقشطة ومنها الأصابع ومنها بالجبنة وغيرها من الأنواع وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ويدخل المكون الأساسي مع الكنافة هو السمن حتى لا تنشف لكي تصبح هشة ولذيذة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة على الفحم بكل سهولة فى المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة على الفحم

تحتوي الكنافة على الفحم على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو جرام ونصف من الكنافة.

٢ كوب من الجبنة الموتزاريلا.

٣ ملاعق كبيرة من السمنة البلدي

٣ ملاعق كبيرة سمنة لدهن الصينية.

فستق مطحون للتزيين.

زبيب للتزيين.

فول سوداني مطحون للتزيين.

جوز هند مجفف للتزيين.

مكونات عمل الشربات

سوف نتعرف على مكونات عمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة على الفحم كالتالي:-

نقوم بدهن الصينية بالسمنة جيداً ونتركها جانباً تحضير إناء ونضع به الكنافة ونضيف عليها السمن ونتركها جيداً ونضع منها طبقة في الصينية المدهونة. ثم نضيف طبقة من الجبنة الموتزاريلا على الكنافة ونضع على الفحم ونضيف إليها سمنة على الجوانب حتي لا تلتصق وتحريكها باستمرار حتى تنضج. لتحضير الشربات نقوم بوضع الماء في إناء ونضعها على النار ونضيف إليها السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر ونضيف عصير الليمون ونتركه لمدة نصف ساعة. بعد نضوج الكنافة نصب عليها الشربات ونشرها جيداً حتى تتشرب ونتركها تبرد وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الكنافة للجسم

هناك بعض الفوائد من الكنافة على الجسم كالتالي:-

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

تحتوي على الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة وتحميه من خطر الإصابة بالأنيميا.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تؤدي إلي زيادة الوزن.

تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يعمل على تكون خلايا الدم الحمراء.

أضرار الكنافة للجسم

سوف نتعرف على بعض الأضرار من تناول الكنافة كالتالي:-

تساعد على الشعور بالعطش في أيام الصيام عند تناولها في السحور لذلك يفضل تناولها في بين السحور والإفطار. ويفضل عند تحضير الكنافة عملها بالزيت الذرة النباتي لأنه خالي من السعرات الحرارية أفضل من الزيت العادي، وعسل النحل أفضل من السكر. الإفراط بها يعمل على زيادة في الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وتحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات.