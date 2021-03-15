طريقة تفتيح البشرة السمراء بطريقة سريعة، تبحث الكثير من الفتيات عن افضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة السمراء بسرعة بمكونات طبيعية وأمن دون أن تتعرض بشرتها إلى آثار سلبية من استخدام المواد الكيميائية التي تعمل على تفتيح البشرة، وبالتالي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تفتيح البشرة السمراء بطريقه سهله من خلال استخدام المكونات الطبيعية.

طريقة تفتيح البشرة السمراء

قناع تبييض البشرة السمراء

يمكنك استخدام هذه الوصفة لتفتيح البشرة السمراء بمكونات طبيعية ومفيدة للبشرة بجانب أنها تعمل على تغذيتها، ولكن ينبغي عليك المداومة عليها بشكل دائم ومستمر حتى تتمكني من الحصول على نتائج سريعة.

حيث يتم تجهيز كوب من الحمص المطحون وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء صغير حتى تتجانس ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الدافئ والغسول بعد ذلك ضعيه على البشرة ويترك حتى يجف لمدة عشرون دقيقة على الأقل، بعد ذلك قومي بشطف البشرة بالماء الفاتر ثم البارد ويتم تكرارها أربع مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تفتيح البشرة بالعسل والحليب

يمكنك تجهيز ملعقتين من غير خبز اليقطين وملعقة صغيرة من عسل النحل ونصف ملعقة من الحليب السائل وبعد ذلك يتم تقطيع اليقطين إلى قطع صغيرة في الماء المغلي ثم يتم وضعه داخل الخلاط الكهربائي، ويخلط ملعقتين من هذا الخليط مع باقي المكونات حتى تصبح متجانسة وتوضع على البشرة لمدة عشرون دقيقة على الأقل وبعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر، ويمكن استخدام ماء الورد بدلا من الحليم اذا كانت البشرة حساسة من الحليب أو منتجات الألبان.

تفتيح البشرة بقشر البرتقال المجفف

البرتقال يحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة خاصة أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تقليل نسبة التصبغ حيث يتم تجهيز كمية مناسبة من قشر البرتقال مع ملعقة كبيرة من اللبن وبعد أن يجفف قشر البرتقال لمدة ثلاثة أيام يتم تحليلها حتى تصبح ناعمة ويتم خلط باللبن حتى تصبح عجينة متجانسة وضعها على البشرة لمدة عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر، ويمكنك أيضا معرفة طرق تبييض الوجه طبيعا بشكل تفصيلي.

نصائح لتفتيح البشرة السمراء

ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات اليومية الصحيحة حتى تتمكني من تفتيح البشرة بجانب الوصفات الطبيعية ينبغي عليك أن تبتعدي عن أشعة الشمس الحارقة والابتعاد عن التدخين وتناول كميات كافية من الماء حوالي ثلاث لتر يوميا، وتناول الأطعمة الغذائية الصحية وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وتناول الشاي الأخضر والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات والمكسرات وتنظيف البشرة وترطيبها بشكل يومي.