خلطة طبيعية جبارة لإزالة شعر الوجه وفوق الشفايف بسهولة وبدون ألم

خلطة طبيعية جبارة لإزالة شعر الوجه والشفايف بسهولة وبدون ألم وتقلل نموه ثانية، تشكل إزالة الشعر الزائد من الوجه جزء من الروتين الجمالي لكل النساء حتي تتمتع بإطلاله جميلة وجذابة، وتتوافر الكثير من الطرق سواء التقليدية أو الحديثة ولكن كلاً منهما يسبب ألم عند إزالة الشعر، ولكن عند استخدام الطرق المعروفة مثل الشمع أو الحلاقة أو الكريم كل واحدة منهما تتسبب في أضرار للجلد كما تزيد من حساسية البشرة، كما أن الطرق الحديثة تكون مكلفة للغاية وليست في متناول الجميع.

أقوي خلطة للتخلص من شعر الوجه والشفايف في أسرع وقت وبدون ألم

عند إزالة الشعر الزائد من الوجه لابد من معرفة نوع البشرة حتي تتمكني من استخدام الطريقة المناسبة، حيث تختلف كل فتاة عن الأخري من حيث كثافة الشعر، ولذلك ننصح دائماً باستخدام المواد الطبيعية التي توفر لكي عنصر الأمان وتعطيك نتائج فعالة دون أي آثار جانبية.

خلطة البابايا والكركم لإزالة شعر الوجه والشفايف بسهولة ومن أول مرة

البابايا مصدر طبيعي للفيتامينات حيث تحتوي علي إنزيمات كثيرة تساعد في إزالة الشعر الزائد، كما تعمل علي تكسير بصيلات الشعر مما يعمل علي التقليل من نمو الشعر مرة أخري، والكركم يساعد في التخلص من الشعر الزائد بسهولة وفاعلية كما يبطئ من عملية نمو الشعر.

ثمرة بابايا طازجة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

قومي بهرس ثمرة البابايا جيداً في وعاء صغير، ثم أضيفي الكركم وامزجي الخلطة حتي تتجانس وبعد ذلك ضعي الخلطة علي الوجه والشفايف مع التدليك لمدة 5 دقائق.

تترك الخلطة لمدة من 15 – 20 دقيقة ثم تفرك ونغسل الوجه بالماء، وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للتخلص من الشعر الزائد وعدم ظهوره ثانية.

مكونات خلطة إزالة شعر الوجه والشفايف وتقليل نموهطريقة تحضير الخلطة وكيفية تطبيقها علي الوجه لبشرة ناعمة وجذابةخلطة الشوفان والعسل لإزالة شعر الوجه والشفايف بدون ألم وفي دقائق

تعتبر هذه الخلطة من أهم الخلطات التي تساعد علي إزالة الشعر الزائد من الوجه، كما تزيل الجلد الميت من البشرة وتعمل علي الالتصاق بالشعر مما يتم نزعه بسهولة وبدون ألم، وتمنحك بشرة ناعمة وصافية.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قومي بخلط المكونات حتي تحصلي علي مزيج متماسك، ثم توضع الخلطة علي الوجه والمنطقة المراد نزع الشعر منها وتترك لمدة 15 دقيقة.

يتم فرك الوجه في عكس اتجاه نمو الشعر ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بكريم مرطب وتستخدم هذه الخلطة من مرتين إلي 3 مرات وسوف تلاحظين اختفاء الشعر بشكل نهائي في أقل من شهر.

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مكونات خلطة إزالة الشعر الزائد من الوجه والشفايف وتمنع نموه ثانيةطريقة تحضير الخلطة وكيفية تطبيقها علي الوجه لبشرة ناعمة