ازاي توقفي دقات القلب السريعة في اقل من دقيقة واحدة بس

كتير من الاشخاص ممكن يتعرضوا لمشكلة دقات القلب السريعة اللي بيكون في الغالب احساس مش مريح ، النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقتين للتعامل مع زيادة معدل ضربات القلب ، الطرق بسيطة ولكن فعالة جدا وهتساعدك في التخلص من المشكلة دي بشكل سريع.

علاج زيادة معدل ضربات القلب:

1- طريقة الغمر:

مع الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم ، ضربات القلب بتبقى اسرع ، لان دي الطريقة اللي بيكيف بيها الجهاز العصبي الجسم مع الظروف الجديدة ، والقلب هيتسجيب بشكل اسرع لبرودة الوجه لانه اقرب ليه من باقي اجزاء الجسم ، عشان كده لما الشخص يعاني من حالة تسرع القلب ، بينصح تعملي الخطوات دي:

– صبي مية بارد في طبق عميق ، وكل ما كان بارد هيبقى افضل ، ممكن تحطي فيه تلج.

– احبسي نفسك ، ولو لزم الامر امسكي الانف بصوابعك ، واغمري وجهك في المية الباردة لمدة ثواني.

– ولو مافيش طبق مناسب تغطسي فيه وشك ، خدي المية الباردة في ايديكي وحطي وشك فيها ، وممكن كمان تدلكي وشك بمكعبات التلج ، مع التركيز على منطقة الصدغ.

2- طريقة Valsalva maneuver:

الطريقة دي بتأثر على العصب المبهم المتحكم في معدل ضربات القلب.

امشي على الخطوات دي:

– خدي نفس عميق ، وشدي عضلات بطنك.

– اضغطي على انفك بابهامك وسبابتك ، واقفلي الفم والعين.

– حاولي تعلمي زفير وانتي قافلة الفم والانف مع الاستمرار في شد عضلات البطن.

ملحوظة:

ماينفعش تستخدمي اي طريقة من الطرق دي لو دقات القلب السريعة معاها الم شديد في الصدر او احساس حاد بنقص الهوا ، في الحالات دي الحل الوحيد هو انك تروحي للدكتور بشكل فوري.

حاجة كمان ، ممكن تحصل ضربات القلب السريعة بسبب نشاط قوي ، على سبيل المثال ، الاثارة القوية او تمارين عضلات المعدة ، في الحالات دي ضربات القلب السريعة هي رد فعل طبيعي للجسم ، ولكن لو حصلت الضربات السريعة من غير اسباب خارجية واضحة ، دي ممكن تكون علامة على مرض خطير ، وفي الحالة دي محتاجة انك تروحي للدكتور.

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