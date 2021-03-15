فوائد زيت الزيتون للشعر واهم نصائح وتحذيرات خبراء الشعر عند استخدام زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للشعر ، يعتبر زيت الزيتون من اشهر أنواع الزيوت في العالم، لما له من فوائد عديدة وهائلة، وأيضاً تعدد استخدامات زيت الزيتون، حيث انه يمكن استخدامه في الطعام ويعطيه راحه وطعم ذكي، وأيضاً يستخدم للشعر ليعالجه من الهيشان أو الجفاف، كما انه يساعد بشكل كبير في تطويل وترطيب الشعر، ويدخل في صناعة الصابون، ويمكن الاستفادة من عناصره في كل شئ؛ لأنه يحتوي علي الدهون المفيدة. نقدم لكم في هذه المقالة كافة فوائد زيت الزيتون للشعر.

فوائد زيت الزيتون للشعر

نظراً للقدرة الهائلة لزيت الزيتون علي التغلغل داخل فروة الرأس، مما يساعد علي الحد من جفاف الشعر، ويحتوي زيت الزيتون علي مميزات عديدة للشعر إليك أهمها:

يرطب الشعر.

يعمل علي منع تساقط الشعر.

يمنع تقصف الشعر: يحتوي علي فيتامين E، الذي يقضي علي تقصف الشعر من الأطراف حتي الجذور.

من الأطراف حتي الجذور. التخلص من القشرة والقضاء علي الحشرات الموجودة في فروة الرأس بشكل نهائي.

يقلل من هيشان وجفاف الشعر، فإنه مفيد للشعر الكثيف.

قومي بتدفئة الزيت قليلاً قبل وضعه علي شعرك، حتي يتغلغل داخل فروة الرأس.

ضعي الكمية المناسبة لشعرك وقومي بالتدليك، حتي تتأكدي أن زيت الزيتون قد وصل إلي جميع أجزاء الشعر.

قومي بتغطيه رأسك بمنشفة دافئة، واتركيه لفتره تتراوح بين 20-30 دقيقة، ثم قومي بغسله جيداً واستخدمي غسول الشعر المناسب لنوع شعرك.

طريقة استخدامه للشعر

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تحذيرات مهمة

عند استخدام زيت الزيتون يجب أن يكون الشعر جاف، ولكن يحذر استخدامه في الحالات التالية:

إذا كان نوع شعرك دهني.

إذا كان الشعر خفيف أو ناعم جداً.

إذا قمتي بصبغ شعرك، لا تستخدمي زيت الزيتون إلا بعد وقت طويل جداً جداً من الصبغة، حوالي 72 ساعة علي الأقل.

إذا كنتي ستقومين بتصفيف شعرك باستخدام حرارة، فان الحرارة مع زيت الزيتون علي الشعر يؤدوا إلي احتراقه.