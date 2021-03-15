عشبة ربانية لعمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه من الجذور

للأعشاب الطبيعية والنباتات فوائد لا تعد ولا تحصى على مختلف حاجة الإستخدام لها، ومن أبرز استخدامات النباتات والأعشاب مؤخرا يكون في الوصفات الطبيعية التي تقدم فوائد علاجية ونفعية للجسم بشكل عام والشعر بشكل خاص، حيث أصبحت الكثير من المنتجات الطبيعية تدخل ضمن وصفات العلاج والترميم الطبيعي لمشاكل الشعر، بدءا من مشاكل التساقط والتقصف والقشرة وصولا إلى أقصى الأشياء مثل استخدام تلك الوصفات لتنعيم الشعر وعمل الكيراتين والبروتين الطبيعي والذي يوفر عليكي الكثير من الأموال التي من الممكن إنفاقها في منتجات الكيراتين التي توفرها مراكز التجميل فضلا عن تكلفة فرد الشعر في المركز، وتوفر كذلك عليكي مخاطر التعرض للآثار الجانبية التي من الممكن أن تتلقاها فروة رأسك بسبب تلك المنتجات خاصة مع الإفراط في استخدامها.

وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

مثلما أوضحنا أن وصفة الكيراتين الطبيعي التي نخوض في شرحها اليوم هي باستخدام منتج بذور الكتان الطبيعي والذي يمكن شراءه من أقرب متجر للعطارة بالقرب منكم، وللعلم فإن سعره بسيط جدا ولن يكلفك الكثير، ويمكن توفير معه أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند وذلك لما فيهم من فوائد كبيرة للشعر، ويتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان ويضاف عليها مقدار كوب كبير من الماء ثم ترفع المكونات على النار وتترك حتى تغلي، بعد الغليان سينتج مكون بذور الكتان جل مستخرج من داخله، يجب تصفية هذا الجل جيدا ويتم ذلك بواسطة قطعة من الشاش الأبيض ويمكن استخدام شراب نظيف في حالة عدم وجود الأول ليتم تنقية مغلي بذور الكتان جيدا لاستخلاص الجل المستخرج منها فقط لا غير، ثم يمكن إضافة مقدار ملعقة أو ملعقتين من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي، وإضافة ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، مع صفار بيضة واحدة، ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضها البعض وذلك حتى تتجانس تماما وتعطي قوام كريمي مختلط جيدا.

طريقة استخدام وصفة بذور الكتان على الشعر

قبل البدء في تطبيق الوصفة على شعرك، قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو جيدا وذلك لضمان وصول مكونات الوصفة إلى جذور الشعر ويستفيد منها جيدا، ونبدأ في تقسيم شعرك إلى خصلات متعددة حيث يتم فرد المزيج على خصلة تلو الأخرى حتى تنتهي من جميع الخصلات، ثم تترك المكونات على الشعر لمدة 50 دقيقة وحتى ساعة ونصف حسب حاجة شعرك ومدى خشونته أو المشاكل التي يعاني منها، مع لف الشعر بالكيس البلاستيكي أو ارتداء البونيه في تلك الأثناء، بعد ذلك يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو مع التدقيق على غسل الشعر بالماء البارد، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.