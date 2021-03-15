طريقة عمل البروتين البرازيلي في البيت لفرد وتنعم الشعر بمكونات بسيطة، حيث تسعى كل فتاة للحصول على شعر جذاب وناعم كالحرير دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل لفرد الشعر أو استخدام الاستشوار ومكواة الشعر فالبروتين يعمل على فرد الشعر بطريقة ممتازة وجعله أملس كالحرير فضلاً عن أن البروتين البرازيلي يستخدم أيضًا من أجل علاج الشعر التالف والمتضرر من مستحضرات تجميل الشعر المختلفة.

فوائد البروتين البرازيلي للشعر

يعد البروتين البرازيلي من أنواع البروتين الممتازة للشعر التي تعمل على تمليس الشعر ومعالجته أيضًا حيث يجعل الشعر المتضرر والمتقصف قوي ولامع فضلاً عن أنه ممتاز في حل مشكلة الشعر الخفيف الذي يواجه الكثير من النساء فيعمل على جعل الشعر أكثر كثافة كما يجعل الشعر سهل التصفيف ويفرد الشعر المجعد الخشن لمدة 9 أشهر.

أنواع البروتين للشعر

هناك أنواع متعددة للبروتين الذي يحتاج إليه الشعر حيث يمكن الحصول على البروتين النباتي والذي يوجد في المكسرات والبقوليات كالفول والعدس والفاصوليا وتناول كمية مناسبة من البروتين النباتي يوميًا يحمي الشعر ويحافظ عليه من التلف ويعد البروتين النباتي أفضل من الحيواني لأنه سريع الامتصاص من قبل جذور الشعر.

يوجد البروتين الحيواني والذي يتوفر في اللحوم والأسماك والبيض والدجاج ويعد البروتين الحيواني مصدر قوي وغني بالأحماض الأمينية التي يحتاج إلى الشعر للنمو والكثافة وإصلاح التلف الذي لحق به.

يوجد أيضًا بروتين القمح وذلك النوع ممتاز جدًا من أجل ترطيب ونعومة الشعر كما أنه له القدرة أن يخترق طبقات الشعر والتغلغل بها لإعطاء أعلى درجات الترطيب والنعومة ويترك الشعر ناعمًا كالحرير سهل التصفيف.

طريقة عمل البروتين البرازيلي في البيت

يمكن عمل البروتين البرازيلي في البيت بكل سهولة ويسر وسوف يعطي نفس نتائج البروتين الصناعي البرازيلي ولكن بدون مادة الفورمالين والتي تعد من المواد التي تلحق الضرر الكبير بالشعر والبشرة على المدى البعيد.

ملعقة كبيرة من المايونيز أو ملعقتين على حسب طول الشعر.

ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض على حسب طول الشعر.

نقوم بخلط المكونات معًا بطريقة جيدًا حتى تمتزج وتتداخل. نقسم الشعر ونفرد البروتين عليه باستخدام فرشاة الصبغة. نقوم بارتداء قبعة استحمام على الرأس لمدة ساعة. نغسل الشعر جيدًا بالشامبو أولاً ثم بالبلسم. تكرر وصفة البروتين الطبيعي للشعر مرة من كل أسبوع.

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مكونات البروتين البرازيليخطوات عمل بروتين للشعر