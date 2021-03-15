الباوند كيك السريع بالزبدة حضريه بخطوة واحدة

يعتبر الباوند كيك من أشهر وأشهى أنواع الحلويات، ويقدم الباوند كيك بكثرة في الدول الأمريكية، فهو يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي، ويمكن إعداده بالكثير من الطرق، فيمكن أعداده بالفانيليا، والليمون والشيكولاتة، والبرتقال، والمكسرات، والزبيب، وتعتبر طريقة إعداد الباوند كيك بالفانيليا من أسهل الطرق لصنعه.

والزبدة من المكونات الأساسية لصنع الباوند كيك، ويتميز بأنه سهل وسريع في التحضير، وله قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي نسبة مرتفعه من المكملات الغذائية، حيث يحتوي على البروتين، والكالسيوم، والصوديوم، والكربوهيدرات والكثير من العناصر الأخرى. والباوند كيك من الوصفات الاقتصادية فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن، بل يمكن صنعه في المنزل وتقديمه بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الباوند كيك بطريقةسريعة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات سهلة جداً، تابعي موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الباوند كيك بالفانيليا كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من مكعبات الزبدة الطرية.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الباوند كيك بالفانيليا. نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخفق البيض مع السكر الأبيض، والفانيليا السائلة، والزبدة الطرية، والحليب السائل على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تمامًا، وتحصلين على خليط كريمي وهش وكثيف.

نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق جيداً مرتين حتى يساعد في الحصوال على قوام جيد للباوند كيك وتصبح هشة، ولدخول الهواء بها، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، ثم نضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم بسكب خليط البيض والفانيليا على خليط الدقيق، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً لدخول الهواء لعجينة الباوند كيك، ثم نستمر في العجن حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة، ولينة القوام. جدول حصص الأسبوع الدراسي التاسع في السعودية مكونات الباوند كيك بالفانيلياطريقة تحضير الباوند كيك بالفانيليا. الوسوم

يعتبر الباوند كيك من أشهر وأشهى أنواع الحلويات، ويقدم الباوند كيك بكثرة في الدول الأمريكية، فهو يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي، ويمكن إعداده بالكثير من الطرق، فيمكن أعداده بالفانيليا، والليمون والشيكولاتة، والبرتقال، والمكسرات، والزبيب، وتعتبر طريقة إعداد الباوند كيك بالفانيليا من أسهل الطرق لصنعه.

والزبدة من المكونات الأساسية لصنع الباوند كيك، ويتميز بأنه سهل وسريع في التحضير، وله قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي نسبة مرتفعه من المكملات الغذائية، حيث يحتوي على البروتين، والكالسيوم، والصوديوم، والكربوهيدرات والكثير من العناصر الأخرى. والباوند كيك من الوصفات الاقتصادية فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن، بل يمكن صنعه في المنزل وتقديمه بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الباوند كيك بطريقةسريعة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات سهلة جداً، تابعي موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الباوند كيك بالفانيليا كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من مكعبات الزبدة الطرية.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الباوند كيك بالفانيليا. نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخفق البيض مع السكر الأبيض، والفانيليا السائلة، والزبدة الطرية، والحليب السائل على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تمامًا، وتحصلين على خليط كريمي وهش وكثيف.

نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق جيداً مرتين حتى يساعد في الحصوال على قوام جيد للباوند كيك وتصبح هشة، ولدخول الهواء بها، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، ثم نضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم بسكب خليط البيض والفانيليا على خليط الدقيق، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً لدخول الهواء لعجينة الباوند كيك، ثم نستمر في العجن حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة، ولينة القوام. جدول حصص الأسبوع الدراسي التاسع في السعودية مكونات الباوند كيك بالفانيلياطريقة تحضير الباوند كيك بالفانيليا.

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