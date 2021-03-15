تحضير كيكة الخلاط السريعة في عشر دقائق من المنزل بمكونات بسيطة

الكيك هو أسهل أنواع المعجنات بشكل عام أو أكثرها إستهلاكاً في الحياة اليومية لجميع البيوت ومختلف المستويات وظهر نوعاً جديد من أنواع الكيك في الأوقات السريعة بدلاً من تأخير الوقت وهي كيكة الخلاط السريعة بدلاً من بذل الوقت في تحضيرها بواسطة المضرب اليدوي أو الكهربائي حيث تسهل هذه الطريقة وتنجز الوقت في بضع دقائق للتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة

اشتهرت كيكة الخلاط السريعة حيث يمكن إنجازها في دقائق معدودة على عكس الأنواع الأخرى من الكيك التي تحتاج إلي وقت بشكل نسبي لذلك لا تعتبر طريقة الكيك التقليدية مناسبة للجميع.

المكونات:

اثنين وحدات من البيض.

كوب حليب سائل.

نصف كيلوغرام من السميد.

ملعقة من الخل.

نصف مقدار من الزيت.

نصف علبة من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نحضر خلاط الفواكه ثم نقوم بوضع كلاً من البيض وسائل الفانيليا والخل حيث يساعد الخل على جعل الكيك مرتفع الكثافة. ثم نشغل الخلاط على سرعة منخفضة مع إرتفاع السرعة تدريجياً حتى يتحول لون البيض إلي لون فاتح. ثم نقوم بوضع المكونات تدريجياً السكر أولاً والخلط مرة أخري. ثم الحليب والزيت مع استمرار الخلط حتى تصبح المكونات ذو ملمس كريمي بعد ذلك نسكب تلك المكونات في طبق واسع. ثم وضع باقي المكونات الأخري بحيث يتم نخل الدقيق والنشا معاً قبل وضعهم ونقوم بعجن المكونات جيداً بإستخدام المضرب أو اليدين بحيث تكون خالية من التكتل. تجهيز قالب الكيك صغير الحجم ونضع به خليط الكيك على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتبقى في الفرن لمدة أربعين دقيقة وعندما تنضج وتبرد يتم تقديمها للتمتع بمذاقها اللذيذ.

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طريقة التحضير والإعداد