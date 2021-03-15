لقيمات الزلابيا القطنية من غير ما تشرب الزيت بمكونين فقط

تعتبر اللقيمات من أشهى وأشهر الحلويات الشرقية، فهي ذات طعم حلو ومذاق رائع، ويرجع أصلها إلى دولة بغداد حيث تقدم هناك بكثرة، واللقيمات تشتهر بأسماء عديدة مثل لقمة القاضي، والعوامة، والزلابيا، وتشتهر اللقيمات بأنها من الحلويات الرمضانية ونحن على أعتاب دخول شهر رمضان الكريم أعاده الله على العالم كله بالخير واليمن والبركات، ويرتبط تحضير اللقيمات بشهر رمضان المبارك منذ القدم، ويكثر صنعها وتقديمها به، وتتميز اللقيمات بأنها سريعة وسهلة في التحضير، ولا تأخذ وقتاً طويلاً لإعدادها، وتتميز بأن لها طعم لذيذ وشهى.

كما تحتوي اللقيمات على والكالسيوم، الكربوهيدرات، والنشويات والفيتامينات الهامة ومضادات الأكسدة، ويمكنك سيدتي تقديم اللقيمات للضيوف بجانب الشاي أو العصير، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة لإعدادها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير اللقيمات بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات بسيطة، تابعوا معنا.

كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرة من النشا.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

زيت غزير لقلي اللقيمات به.

صوص الشيكولاتة السايحة للتزيين.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لتنظيفه من الشوائب والأتربة العالقة به، ولدخول الهواء به.

إخلطي الدقيق مع الخميرة، والبيض والفانيليا ثم ضيفي الماء الدافئ، وملعقة كبيرة من السكر، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس المكونات تمامًا، وتحصلين على عجينة متجانسة ولينة.

نقوم بتغطية العجينة جيداً بواسطة قطعة من القماش، ثم نضع العجينه في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تتخمر العجينة، ويتضاعف حجمها، وتصبح هشه.

بعد التأكد من تخمر العجينة أحضري الكيس الحلواني، وضعي فيه العجينة، ثم ضعي القليل من الزيت به لتسهيل حركة العجينة، وحتى لا تلتصق بالكيس.

إحضري طاسة غويطة، وضعي بها كمية غزيرة من الزيت لقلي اللقيمات، وضعيها على نار متوسطة.

شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم إنزلي العجينة في الزيت، وأتركيها في الزيت مع التقليب حتى تطفو على وجه الزيت، وتأخذ اللون الذهبي، وتصبح هشة ومقرمشة.

نقوم برفع اللقيمات من الزيت، ثم وضعها على مناديل لتصفيتها من الزيت الزائد.

نقوم بتحضير القطر، ويجب أن يكون بارداً عند سقي اللقيمات الساخنة به.

نحضر وعاء عميق يسمح بإستيعاب حوالي لتر من الماء.

نضع في الوعاء السكر والماء بدون تقليب ويرفع على نار متوسطة حتى يغلي الماء ويختفي السكر.

ينقل الشربات على نار هادئة ويقلب جيداً ويضاف له الفانيليا والقرفة والليمون.

بعد قليل يثقل قوام القطر وهكذا أصبح جاهزاً لسقي البسبوسة به.

يرفع القطر من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً قبل استخدامه.

كوب من الحليب كامل الدسم ويفضل أن يكون دافئ ليعطي لون أفضل لصوص الشيكولاتة.

نصف كوب من السكر المطحون حتى لا يعطي الاحساس الرملي عند تذوقه.

نصف كوب من الكاكاو الغير محلى الغامق المخصص لعمل الحلويات.

نصف كوب من الزيت النباتي النقي.

نصف كوب من الكريمة الغير مملحة.

ملعقة من طعم البندق الطبيعي.

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نحضر خلاط كهربائي ثم نقوم بوضع الحليب والسكر به ويخفق حتى التأكد من ذوبان السكر، ويضاف للخليط الكاكاو ويخفق حتى تتجانس المكونات، ثم يوضع طعم البندق والكريمة السائلة وتخفق المكونات حتى تتجانس تماماً، ثم يوضع الزيت النباتي تدريجياً مع استمرار الخفق حتى الحصول على قوام كريمي متجانس.

كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات ويجب أن يكون منخول لضمان نظافته ولدخول الهواء به لنجاح اللقيمات.

نصف كوب من الكاكاو الخام الخاص بعمل الحلويات.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كوبان إلا ربع الكوب من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

صوص شيكولاته للتزيين.

شيكولاتة مبشورة للتزيين.

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مكونات لقيمات الشيكولاتة