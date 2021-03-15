طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط أحلي من الجاهزة وبسهولة

تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يمكن تجهيزها بسرعة في المنزل وهي لذيذة وسهلة التحضير ومن الحلويات الغنية بالفيتامينات الأطفال لأنها تحتوي علي اللبن والبيض هما عناصر مفيدة يحتاجه الجسم وهي من أحلي الحلويات الخفيفة والبسيطة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن أن تعدها جميع النساء في المنزل ببساطة جداً وغير مكلفة ويتم تحضيرها كثيراً في المناسبات مثل أعياد الميلاد وسوف نتعرف علي طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في هذا المقال وهي كما يلي. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة مكونات عمل كيكة الشوكولاتة وسوف نتعرف علي عمل مكونات كيكة الشوكولاتة وهي كالاتي:- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

1 كوب من الدقيق.

3 بيضات كبيرة.

1كوب من لبن.

1 كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من البكنج بودر.

2 كيس فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة التحضير كيكة بالشوكولاته وهي كالاتي:- نحضر الخلاط ثم نقوم بوضع المكونات السائلة وهي كوب البن والزيت والبيض والفانيليا و الكاكاو الخام و السكر ثم نبدأ بالخفق حتي تخلط المكونات جميعاً. نقوم بأخذ كوب من هذا الخليط و يوضع في الثلاجة، ثم يوضع باقي الخليط ويوضع في إناء ويضاف إليه الدقيق و البكنج بودر ثم تبدأ بالخفق جيداً حتي يصبح الخليط متماسكاً. ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالقليل من الزبدة و مرشوشة بقليل من الدقيق ونقوم بسكب الخليط في صينية. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتوضع في الصينية داخل الفرن حتي تصبح ناضجة تماماً. ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتسقي بباقي الخليط الذي كان في الثلاجة علي الوجه، وتترك حتي تبرد في الثلاجة وتقدم مع عصير فرش بارد او حسب الرغبة وبالهنا والشفا. تطبيق إيجارو ejaro لتأجير سيارتك وزيادة دخلك أفضل منصة مُرخصة في السعودية والخليج الوسوم

تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يمكن تجهيزها بسرعة في المنزل وهي لذيذة وسهلة التحضير ومن الحلويات الغنية بالفيتامينات الأطفال لأنها تحتوي علي اللبن والبيض هما عناصر مفيدة يحتاجه الجسم وهي من أحلي الحلويات الخفيفة والبسيطة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن أن تعدها جميع النساء في المنزل ببساطة جداً وغير مكلفة ويتم تحضيرها كثيراً في المناسبات مثل أعياد الميلاد وسوف نتعرف علي طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في هذا المقال وهي كما يلي. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة مكونات عمل كيكة الشوكولاتة وسوف نتعرف علي عمل مكونات كيكة الشوكولاتة وهي كالاتي:- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

1 كوب من الدقيق.

3 بيضات كبيرة.

1كوب من لبن.

1 كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من البكنج بودر.

2 كيس فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة التحضير كيكة بالشوكولاته وهي كالاتي:- نحضر الخلاط ثم نقوم بوضع المكونات السائلة وهي كوب البن والزيت والبيض والفانيليا و الكاكاو الخام و السكر ثم نبدأ بالخفق حتي تخلط المكونات جميعاً. نقوم بأخذ كوب من هذا الخليط و يوضع في الثلاجة، ثم يوضع باقي الخليط ويوضع في إناء ويضاف إليه الدقيق و البكنج بودر ثم تبدأ بالخفق جيداً حتي يصبح الخليط متماسكاً. ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالقليل من الزبدة و مرشوشة بقليل من الدقيق ونقوم بسكب الخليط في صينية. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتوضع في الصينية داخل الفرن حتي تصبح ناضجة تماماً. ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتسقي بباقي الخليط الذي كان في الثلاجة علي الوجه، وتترك حتي تبرد في الثلاجة وتقدم مع عصير فرش بارد او حسب الرغبة وبالهنا والشفا. تطبيق إيجارو ejaro لتأجير سيارتك وزيادة دخلك أفضل منصة مُرخصة في السعودية والخليج

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