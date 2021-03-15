خطوات عمل اللقيمات السعودية في المنزل بطريقة بسيطة بقدوم شهر رمضان المبارك

اللقيمات السعودية ، يعتبر من اهم الحلويات في الوطن العربي، وهو طبق أساسي في شهر رمضان المبارك، ويوجد العديد لها من الأسماء في الوطن العربي، وهي أجمل الحلويات وأحسنهم مذاقا، وهي مقرمشة وجميلة، وتحتوي علي نسبة كبيره من السعرات الحرارية، وتساعد في الهضم، ومفيدة جدا، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن خطوات عمل اللقيمات السعودية في المنزل بطريقة بسيطه بقدوم شهر رمضان المبارك.

تتكون اللقيمات السعودية من مكونات وهي كالتالي:-

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشاء.

رشة من الملح.

ملعقة ونصف معقلة من الحليب البودرة.

أربع أكواب من الماء.

زيت للقلي.

كوب من الشربات أو القطر.

مكونات عمل الشربات او القطر

تتكون عمل الشربات من مكونات وهي كما يلي:-

كوب من السكر.

ماء علي حسب الكمية.

عصير الليمون الحامض.

طريقه التحضير

سوف تأتي طريقة التحضير وهي كتالي:-

نضع الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء حتي يذوب ويتجانس. ثم نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق والنشاء وحليب البودرة ورشة الملح ونخلط المكونات الجافة جيدا. ثم نحدث فجوة داخل الخليط ونضيف فيها مزيج الخميرة والسكر ونبدأ بالعجن باليد ونضيف الماء تدريجيا حتي تصبح العجينة متجانسة وطرية. ثم نضع العجينة في إناء ونغطيها بأحكام ونتركها لمده ساعتين حتي تخمر ويتضاعف حجمها. ثم نشعل النار علي إناء ونضع في الزيت حتي يسخن. ثم نحضر العجينة ونقوم بقطع العجينة باليد وتدوس بكف اليد علي العجينة حتي يبرز جزء منها وباستخدام المعلقة الصغيرة نقوم بقطع الجزءالبارز ونضع في الزيت ونكرر العملية حتي تنتهي الكميه وعن الانتهاء سوف تصبح مقرمشة ولونها ذهبي ثم نضعها في الشربات أو القطر. ثم ننتظر حتي تشبع من الشربات ونقدمها علي طبق وبالهنا والشفا.

طريقه تحضير الشربات أو القطر

وهي تأتي كما يلي :-

نضع وعاء علي النار ونضيف الماء والسكر ونقلبهم حتي يذوب السكر والخليط يبدأ بالغليان. ثم نضيف عصير الليمون الحامض. ونترك المزيج علي نار هادئة حتي يصبح شديد نوعا ما. ثم نطفأ النار ونتركة يبرد ونضيف أي من أنواع المطيبات مثل ماء الورد أو ماء الزهر.