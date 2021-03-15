دراسة: علاقة التفاؤل بطول العمر

لطالما كان للصحة النفسية تأثير إيجابي على الصحة الجسدية، كما أكدت الدراسات الطبية أن الصحة النفسية لها دور رئيسي في الشفاء والوقاية من الأمراض، ومن ذلك نستنتج أن الصحة النفسية تطيل العمر، وهذا ما أكدته الدراسة التالية التي ربطت بين التفاؤل والعمر الطويل، كما في التالي.

التفاؤل وطول العمر:

ضمن كثير من الدراسات التي قارنت بين المتفائلين والمتشائمين، هاهي دراسة أمريكية جديدة تؤكد على أن المتفائلين يعيشون أكثر مقارنة بغيرهم، حيث لاحظ الأطباء القائمين على الدراسة في كلية الطب بجامعة بوسطن كيف يرتبط الموقف العقلي الإيجابي بـ"طول العمر الاستثنائي" للأشخاص الذى يُعرف بأنه العيش بعد 85 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تفاصيل الدراسة:

شارك في الدراسة 69744 امرأة و1429 رجلاً، وتمت متابعة النساء لمدة 10 سنوات والرجال لمدة 30 عامًا، ووفقًا لمستويات التفاؤل لديهم، وجدت دراسة المتابعة أن أسعد الناس أظهروا في المتوسط ​​عمرًا أطول بنسبة 15 في المائة، بينما الذين كان لديهم شعور بقدر أكبر من التفاؤل كانت فرصتهم في بلوغ سن الـ85 عامًا أكبر بنسبة 70 في المائة مقارنةً بالمجموعة الأقل تفاؤلاً، مع مراعاة عدد من العوامل منها العمر و الصحة العامة والنشاط البدني والتحصيل العلمي.

وأكدت الدكتورة لوينا لي المشاركة في إعداد الدراسة أن دراستهم البحثية أشارت إلى أن التفاؤل لديه القدرة على إطالة عمر الإنسان، كما أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً لديهم قدرة كبيرة على تنظيم العواطف والسلوك في حياتهم اليومية، بجانب أن الأشخاص الأكثر إشراقًا للحياة لديهم قدرة أكبر من نظرائهم الأكثر كآبة، في التعافي من الضغوطات ومواجهة الصعوبات بشكل أكثر فعالية، كما لديهم عادات صحية إيجابية مثل ممارسة الرياضة بشكل أكبر وأقل احتمالية للتدخين.

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