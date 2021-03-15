فوائد الهيل لتنشيط الدورة الدموية والحد من السرطان تكمن في احتوائه على مضادات أكسدة وعدد من المعادن و الفيتامينات المهمة، وبسبب المحتوى الغني بذلك هنالك أيضا فوائد عدة للهيل وردت في المواقع الطبية، ومنها ما جاء في موقع "ويب طب" وهي:

فوائد الهيل الصحية:

العناصر الغذائية و الكيميائية ومضادات الأكسدة في الهيل تساهم في رفع مناعة الجسم.

الهيل يمنع تراكم الدهون على الكبد ويحسن من صحة الكبد.

الزيوت العطرية في الهيل تستخدم في تسكين الألم وتساعد على ارتخاء العضلات.

مضادات الميكروبات في الهيل تحسن من أداء الجهاز الهضمي.

نكهة الهيل القوية دليل على المواد الكيميائية به والتي تستخدم في تطهير الفم والقضاء على الرائحة الكريهة وعلاج التهابات اللثة واللسان.

يستخدم الهيل في كثير من الوصفات الشعبية و المنزلية لعلاج الغثيان والقيء.

مضادات الالتهابات في الهيل تجعله مفيد في علاج أمراض المسالك البولية والالتهابات مثل التهاب المثانة، التهاب الكلية، والسيلان.

يمكن للهيل أن يساعد في تخليص الجسم من السوائل المحتبسة عن طريق إدرار البول.

مضادات أكسدة القوية في الهيل تقاوم الجذور الحرة وبالتالي تقي من الأمراض السرطانية.

الهيل مفيد للجهاز التنفسي ويساعد في الحد و السيطرة على أمراضه ومنها الربو والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية .

الهيل يساهم في تخليص الجسم من السموم فهو مدر طبيعي للبول وكذلك يساعد في التخلص من الماء الزائد في الجسم والأملاح.

يحتوي الهيل على مسكنات ألم وتناوله الهيل يمكن أن يسكن آلام الصداع وآلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان.

الهيل غني بالفيتامينات خاصة فيتامين سي وفيتامين أ والكالسيوم وهي عناصر تعزز صحو البشرة و الجلد و الشعر و الأظافر.

مضادات الأكسدة في الهيل تساهم في تحسين صحة القلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.