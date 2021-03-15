وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس بمكونات طبيعية مجربة ب3 أيام فقط

وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس ، تظهر نتائجها بعد ثلاث أيام فقط من بداية الاستخدام، وهي إحدى وصفات النضارة والجمال، الخاصة بالإمبراطورة الكورية ميونغسونغ، المعروفة باسم الملكة مِن، وهي سر من أسرار بياض بشرة الفتيات الكوريات، فجميع مكونات الوصفة طبيعية 100%، تعتمد على مكونات لا تتأكسد، ولا تتفاعل مع البشرة، فهي عبارة عن تركيبة تضم مجموعة من الزيوت، ومكونات طبيعية لها خصائص مفتحة لاسمرار الجلد، وللعروس للحصول على نتائج أسرع، بإمكانك اتباع روتين كامل من الوصفات الكورية الطبيعية، قبل شهرين من موعد الزفاف، لكي تحصلي على نتائج مبهرة، تساعك في الظهور بطلة عروس ملكية يوم الزفاف، وسنذكرها في النصائح الخاصة بالعروس بالترتيب.

وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس

والجدير بالذكر أنه قبل استخدام الوصفات الطبيعية للتبييض، لابد من الوقوف على أبرز الأسباب، التي تؤدي لتغيير لون الجلد، فإذا كانت الأسباب مرض جلدي، أو نوع من أنوع الإكزيما أو غيرها من الأسباب الطبية، هنا ينصح باستشارة طبيب الجلد، أما إذا كان أسباب اسمرار الكوعين، عادات سيئة يمكن تجنبها، فبإمكانك استخدام الوصفات الطبيعية الكورية، لعلاج المشكلة علاج نهائي، ومن تلك الأسباب نذكر التالي:

ارتداء ملابس غير قطنية، يؤدي احتكاكها بالجسم لتغيير لونه، ومع الوقت يسبب غمقان للون الجلد.

التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، على سبيل المثال أثناء الذهاب للمصايف، لذا ينبغي تجنبها.

عدم ترطيب الجلد، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة، والتي تؤدي بدورها إلى تغيير لون الجلد.

عوامل وراثية، نتيجة إفراز مادة الميلانين في تلك المنطقة، تؤدي إلى اسمرار الجلد.

والأسباب السابق ذكرها تنطبق أيضًا على اسمرار أي منطقة من الجلد، وللعروس بإمكانك استخدام المزيد من الوصفات حال تعرضك لاسمرار في الجلد، بشكل محرج، وخاصة في المناطق الداخلية من الجسم، مثل وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، ووصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، إضافة إلى الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس.

عصير عدد 4 ليمونة.

عسل نحل طبيعي.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة نشا.

½ كوب لبن زبادي.

عصير خيار.

ملعقة جل صبار.

ماء ورد.

زيت جنين القمح.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجفف.

أحضري وعاء وانقعي أوراق النعناع المجففة، في عصير الليمون، وعصير الخيار، وقلبي المزيج جيدًا، واتركيه جانبًا. أحضري وعاء آخر، واخلطي فيه جل الصبار مع الخل الأبيض، وأضيفي عليه بيكربونات الصوديوم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة عسل النحل الطبيعي، وبودرة النشا، وبالتقليب جيدًا وستلاحظين أن قوام المزيج غليظ. ثم قومي بإضافة لبن الزبادي إلى الخليط السابق وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات، ومن ثم قومي بصب خليط عصير الليمون والخيار مع النعناع، في الوعاء الثاني وامزجي الخليط جيدًا، حتى تحصلي على معجون لين ذو رائحة رائعة. قومي بغسل الكوعين جيدًا، بماء دافئ وافركيهما بحبيبات السكر الخشن، ثم اغسلي الكوعين بماء بارد، وأحضري قطعة من القطن، واغمسيها في عصير الليمون، وامسحي بيها الكوعين. أحضري فرشاة الماسك، وافردي معجون خلطة الوصفة الكورية على الكوعين، واتركي الخليط على الكوعين لمدة 60 دقيقة، وبإمكانك فرد الخليط على الذراعين بالكامل أيضًا، في حال الحاجة لذلك. افركي الخليط على الكوعين برفق، بحركات دائرية، حتى تزيلي الماسك من عليهما تمامًا، ثم اغمسي قطنة في ماء ورد، وامسحي بها الكوعين، واغسلي الكوعين بماء فاتر. أحضري كوب وصبي فيه زيت جنين القمح مع زيت جوز الهند، واخلطيهما سويًا، وادهني الكوعين بها للترطيب والتنعيم، والتفتيح، واتركيه حتى الصباح. بعد ثلاث أيام متواصلة من تطبيق تلك الوصفة، ستبهرك النتيجة من توحيد لون البشرة، وتبييض سواد الكوعين، وإعادة جلد البشرة للونها الطبيعي.

سواد الكوعين للعروس

كما ننصح للعروس قبل الزفاف، باتباع روتين من الوصفات الطبيعية، السهل تحضيرها في المنزل، والتي تزيد من جمال العروس وتعطيها طلة ملكية في يوم زفافها، ومنها استخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، مع مجموعة روتين مكونة من وصفات مجربة وفعالة، مثل الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس ، وأيضًا الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب، وغيرها من الوصفات الطبيعية لتحسين وتبييض لون البشرة.