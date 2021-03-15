طريقة عمل تشيز كيك المانجو علي البارد أسهل طريقة لعمل التشيز كيك البارد بدون فرن بطريقة بسيطة وشكل رائع مكونات بسيطة وطريقة سهلة وستضمني نجاحها، لسهولة تحضيرها في البيت، طعم المانجو الرهيب ومن الحلويات الغربية التي تقوم بتقديمها كل المحلات وتنال إعجاب كثير من الجمهور، لذلك نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك المانجو علي البارد بدون فرن في 10 دقائق بسهولة في البيت.



مكونات تشيز كيك المانجو

مع مراعاة أن تكون كل المكونات المستخدمة في الوصفة بدرجة حرارة الغرفة، لسهولة الخلط وضمان طعم رائع وقوام متميز من التشيز كيك الأصلي إليك المكونات :

300 جرام بسكويت سادة نوعك المفضل

نص كوب زبدة مذابة

300 جرام جبنه كريمي



3/4 كوب من الكريمة الخفق السائلة

كوب ونص عصير مانجو مركز (مانجو بدون إضافة ماء).



ملعقة كبيرة جيلاتين باودر.

250 جرام شيكولاتة مذابة بيضاء.

ربع كوب ماء.

قومي بفرم البسكويت حتى تحصلي علي قوام ناعم، ثم قومي بإضافة الزبدة وأفرميهم معاً.

في صينية مقاس 24 قومي بدهنها ووضع ورق الزبدة بداخلها، حتى تسهل عليك إخراجها.

قومي بفرد البسكويت في الصينية واضغطي عليه، حتى يتساوى في جميع أنحاء الصينية.

ثم اتركيها في الفريزر نص ساعة لحين تحضير طبقة التشيز.

طريقة التحضير:

تحضير طبقة التشيز

في إناء عميق اخفقي الجبنه الكريمي، حتى لا يتبقى أي حبيبات منها ،لتحصلي علي قوام الكريمة المخفوقة.

ثم أضيفي إليها الكريمة السائلة وأخفقي حتى تحصلي علي قوام متماسك من الكريمة.

ثم أضيفي الشوكولاتة البيضاء المذابة وقومي بالتقليب حتى لا تتكون حبيبات في الخليط.

ثم أضيفي عصير المانجو المركز وأخفقيهم واتركيهم جانباً.

أخلطي ربع كوب من الماء وملعقة كبيرة من الجيلايتن جيداً ، ثم قومي بإدخاله الميكروويف، لتخفيف القوام وذوبانه.

ثم قومي بإضافة ملعقتين من خليط التشيز في خليط الجيلاتين واخلطيهم جيدا حتى يندمجوا.

ثم ضعي خليط الجيلاتين إلي خليط التشيز الكامل وقومي بالتقليب جيداً.

ثم قومي بإخراج الصينية وأضيفي إليها طبقة التشيز.

طبقة المانجو للتزيين

ربع كوب من عصير المانجو المركز.

قومي بإضافة ملعقة علي أماكن متفرقة من طبقة التشيز.

بعود خشبي قومي بعمل دوائر لإعطاء تشيز كيك المانجو شكل مميز.

أدخلي الصينية الفريزر ليلة كاملة قبل التقديم أو علي الأقل ساعتين، حتى تتماسك جميع الطبقات معاً واستمتعي بألذ تشيز كيك .