طريقة عمل الكاتشب في المنزل بدون مواد حافظه مثل الجاهز

طريقه عمل الكاتشب من اكثر الأشياء التي تبحث عنها ربه المنزل التي تولد الاستغناء عن القدس الجاهز وعمله في المنزل من مكونات اقتصاديه وبسيطه ويعتبر الكاتشب من الصوص اللذيذ الذي يتم تقديمه مع عدد من الوجبات مثل المشويات والكثير من الوجبات الأخري ويتم تقديمه في في أي عزومه أو حفله لذلك اهتم كل ست بيت معرفه الطريقة الصحيحة لعمل الكاتشب.

مكونات الكاتشب

يتكون الكاتشب من مقادير بسيطه تتواجد في أي بيت ويمكن تحضيره في وقت بسيط حذف يتكون من ست حبات من الطماطم وتكون متوسطه الحجم 6 فصوص من الثوم المفروم أو ملعقه كبيره من الثوم البودر ربع كوب من الماء نصف كوب خلف من العقد بصل بودر ملعقه ملح ملعقتان من النشا ملعقه صغيره بابريكا ربع ملعقه فلفل اسود اربع ملاعق من السكر الأبيض الناعم و ملعقه شطه حسب الرغبة

نستخدم في تحضير الكاتشب الخلاط الكهربائي حيث نضع في الطماطم ومعه الماء ثم نقوم بفرم الطماطم جيدا في الخلاط حتى نتأكد من عدم وجود أي تكتلات ويمكن خلط الثوم المفروم مع الطماطم مقاطع ذلك نقوم بتصفيته في مصفاه حتى تتخلص تماما من القشور الخطوة الثانية هي نقوم بغسل الخلاط ونضع فيه الخليط مره اخرى لنعيد فرمه جيدا لنتأكد انه ناعم تماما ثم بعد ذلك نقوم في وضع هذا الخليط في وعاء على البوتاجاز و علي نار متوسطه ونقوم بتقليبه جيدا حتى يغلى بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات على الخليط على النار وهي السكر وبقيه التوابل ثم نقوم بتقليب جيدا حتى تنضج الطماطم ولا يتم تغطيه الخليط وذلك حتى يخرج البخار فهو عباره عن ماء زائد نسمه في حاجه إليها نحضر كوب ونضيف إليه مع ملعقتين من النشا مع الماء ثم نقوم بذوبان النشا جيدا في الماء ثم نضيفهم تدريجيا إلى الخليط الطماطم على النار ونستمر في التقليب وبذلك يكون قد استوى نتركه حتى يبرد ثم نضعه فى برطمانات أو في أطباق في الثلاجة.

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طريقه تحضير الكاتشب في المنزل