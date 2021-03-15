كيف اجعل قدمي وردية ناعمة بوصفة سحرية وسهلة لقدمين كبشرة الأطفال

نصادف كثيرا سؤال كيف اجعل قدمي وردية ناعمة حيث أن مشاكل جفاف القدم وتشققها يؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للفرد، ويبحث الكثيرون عن طرق للتخلص من هذا التشقق وجعل القدم ناعمة وردية اللون وسنتناول في مقالنا أهم الطرق الفعالة في جعل القدم ناعمة وردية بلا تشققات، حيث أن القدمين تتعرضان للعديد من المؤثرات الخارجية والظروف القاسية ولبس الأحذية المفتوحة التي تؤدي لجفاف وتشقق القدمين، كما أن قلة شرب الماء تؤثر سلباً على جفاف البشرة بشكل عام وعلى القدمين بشكل خاص.

الترطيب المستمر للقدمين يجعل القدم تتمتع بالرطوبة والنعومة مع مرور الوقت خاصة إن كان الترطيب يتم بمواد طبيعية.

تناول الطعام الصحي والخضروات والفاكهة وشرب كمية كافية من الماء يوميا يحافظ على البشرة من الجفاف وتعرض القدم للتشقق فهو يجدد الدورة الدموية.

استخدام الزيوت النباتية في ترطيب البشرة وتقشير الجلد الميت أول بأول.

استخدام فرشاة القدم أو أداة التقشير اليدوية أو حجر القدم في تقشير الجلد الميت بعد نقع القدمين في ماء دافيء.

عدم غسل القدمين بماء ساخن أكثر من مرة فهذا يؤدي إلى جفاف القدمين.

عند نقع القدمين يجب أن يتم في ماء دافيء به عصير ليمون أو بيكربونات الصوديوم ولا يطول الأمر أكثر من 20 دقيقة.

عدم تكرار عملية تقشير الجلد حتى لا يتأذى الجلد السليم.

تجنب المشي حافي القدم لفترات طويلة.

استخدام ماء الورد والخل في علاج التقشير.

عند ترطيب القدم يجب ارتداء جورب لبقاء القدم ناعمة مدة طويلة.

كيف اجعل قدمي وردية ناعمةنصائح للحصول على قدم ناعم ورديوصفة سحرية لتشققات القدمين

للإجابة عن سؤالك كيف اجعل قدمي وردية ناعمة إليكِ الوصفة السحرية، تنقع القدمين في ماء وكوب من الخل لمدة ربع ساعة، ثم تقشر باستخدام الحجر الخفاف التقليدي، وقومي بوضع كريم كارباميد وارتداء جوارب، وبعد 3 أيام ستلاحظين النتائج المبهرة بنفسك.