طريقة عمل محشي الكرنب اللذيذ بشكل مذهل في المنزل قدام ضيوفك

يعد محشي الكرنب من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر والعالم العربي، ايضاً من المأكولات التى يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بشكل مبسط وسهل حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل، ايضاً سوف نقدمها بطريقة سريعة حتى لا يأخذ الكثير من الوقت في عمله، حيث تعتقد الكثير من النساء بصعوبة عمله وأخذه الكثير من الوقت، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل ببساطة وبسرعة رهيبة.

مكونات عمل محشي الكرنب

يحتوي محشي الكرنب على الكثير من المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الأرز.

٨ حبات من الطماطم.

٣ حبات من البصل.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من الثوم المفروم.

ربع كوب من الزيت.

كمية من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كمية من الشبت المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

فلفل حار مقطع قطع صغيرة.

طريقة سلق الكرنب

وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لسلق الكرنب وهى كالتالي:-

نحضر إناء واسع وعميق ونضع به الماء والملح وحبوب الكمون ونتركه يغلي وفي ذلك الوقت نقوم بتقطيع أوراق الكرنب نلفها من الرأس ونخرج الرأس وتصبح الأوراق بشكل سليم. نخرج ورقة ونقوم بسلقها وهكذا في كل الأوراق حتى تنتهي الأوراق. ثم نقوم بلف ورق ونقطعها حسب الحجم الذي تريدينه وهكذا في باقي الأوراق.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لمحشي الكرنب بشكل مفصل وهى كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونضع به القليل من الزيت ونضعه على نار متوسطة ونقطع البصل قطع صغيرة كالمكعبات ونقلبهم جيدا حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نقطع الطماطم ونقوم بخلطه باستخدام الخلاط جيداً، ثم نسكب الطماطم على البصل ونتركه ليتسبك على نار هادئة مع رش القليل من السكر.

في ذلك الوقت نقوم بفرم الشبت والكزبرة ونضعهم على صلصة الطماطم ونغلق النار.

ثم نقوم بغسل الأرز جيداَ ونصفيه ونضعه على الصلصة ونضع الملح والفلفل والثوم والكمون ونقلبهم جيداَ.

بعد ذلك نحضر إناء ونضع به القليل من الزيت وأوراق الكزبرة ونحضر ورقة ونضع بها القليل من الحشو ونلفها جيداً ونرصها داخل الإناء وهكذا في باقي الأوراق.

بعد ذلك نحضر الشوربة ويجب أن تكون ساخنة ونسقي بها الكرنب ونرتفع عن الأوراق بمقدار عقلة أصبع ونتركها على نار عالية وعندما يشرب الشوربة نضعه على نار هادئة حتى يستوى تماما مع رش القليل من الكزبرة الجافة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى محشي لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفاء.