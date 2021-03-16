طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد بدون جيلاتين وبدون خبز بسهولة

طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد اليوم سنعرض لكم طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين وبدون خبز قوام متماسك يمكنك إعدادها في 5 دقائق فقط و ستنال إعجابك وإعجاب أسرتك ولن تقاومي مذاقها الرائع وستتناوليها دائما وهذه الطريقة علي طريقة الشيف سالي فؤاد. طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد بالمكونات طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد بالمكونات المكونات: علبتين من البسكويت + ماء مغلي (ليتماسك في محضرة الطعام أثناء الخفق) .

للحشوة نص كيلو كريم تشيز الأصلية أو جبنه مربعات .

نص كوب كريمة لباني .

نص كوب من السكر البودرة.

3 ملاعق كبيرة زبدة سائلة ( تستخدم الزبدة السائلة للحصول علي قوام متماسك للتشيز كيك ).

3 ملاعق كبيرة عصير لمون .

رشة من الفانيلا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. وإليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية في الخلاط بسهولة. طريقة التحضير تشيز كيك قومي بطحن البسكويت السادة وأثناء الطحن قومي بإضافة الماء المغلي إليه، حتى يصبح بقوام الرمل الناعم .

ثم في إناء وباستخدام المضرب الكهربائي، قومي بضرب الجبنه المربعات مع السكر البودرة.

ثم قومي بإضافة الكريمة اللباني إليهم تدريجيا وأضربي باستخدام المضرب الكهربائي وستحصلي علي قوام سميك .

ثم أضيفي رشة من الفانيليا و 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأخلطيهم.

قومي بوضع البسكويت في القالب الخاص بالتشيز كيك وأضيفي إليه الكريمة وقومي بتسويته من جميع الجوانب . طريقة التحضير تشيز كيك للتزيين استخدمي قطع من الفراولة كطبقة أخيرة من التشيز كيك. وقد قدمنا سابقا طريقة عمل المكرونة بالتونة لايت علي طريقة الشيف سالي فؤاد. مربي الفراولة لتزيين التشيز كيك: مربي الفراولة لتزيين التشيز كيك: يمكنك استخدام أي نوع من الفاكهة حسب رغبتك التي تفضلينها وتطبيق نفس الخطوات للحصول علي المربي للتزيين. المكونات: مقدار من الفراولة.

مقدار من السكر.

عصير لمون. طريقة تحضير مربي الفراولة قومي بإضافة الفراولة مع السكر علي النار.

للحصول علي قوام المربي، قومي بإضافة عصير الليمون. ثم قومي بفرد طبقة منها علي الكريمة وبهذا يكون تشيز كيك الفراولة جاهز لتقديم أحلي تشيز كيك . حقيقة التحذيرات من إبريق الشاي المطلي بالأصفر بأنه غير آمن 100٪ الوسوم

طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد اليوم سنعرض لكم طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين وبدون خبز قوام متماسك يمكنك إعدادها في 5 دقائق فقط و ستنال إعجابك وإعجاب أسرتك ولن تقاومي مذاقها الرائع وستتناوليها دائما وهذه الطريقة علي طريقة الشيف سالي فؤاد. طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد بالمكونات طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد بالمكونات المكونات: علبتين من البسكويت + ماء مغلي (ليتماسك في محضرة الطعام أثناء الخفق) .

للحشوة نص كيلو كريم تشيز الأصلية أو جبنه مربعات .

نص كوب كريمة لباني .

نص كوب من السكر البودرة.

3 ملاعق كبيرة زبدة سائلة ( تستخدم الزبدة السائلة للحصول علي قوام متماسك للتشيز كيك ).

3 ملاعق كبيرة عصير لمون .

رشة من الفانيلا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. وإليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية في الخلاط بسهولة. طريقة التحضير تشيز كيك قومي بطحن البسكويت السادة وأثناء الطحن قومي بإضافة الماء المغلي إليه، حتى يصبح بقوام الرمل الناعم .

ثم في إناء وباستخدام المضرب الكهربائي، قومي بضرب الجبنه المربعات مع السكر البودرة.

ثم قومي بإضافة الكريمة اللباني إليهم تدريجيا وأضربي باستخدام المضرب الكهربائي وستحصلي علي قوام سميك .

ثم أضيفي رشة من الفانيليا و 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأخلطيهم.

قومي بوضع البسكويت في القالب الخاص بالتشيز كيك وأضيفي إليه الكريمة وقومي بتسويته من جميع الجوانب . طريقة التحضير تشيز كيك للتزيين استخدمي قطع من الفراولة كطبقة أخيرة من التشيز كيك. وقد قدمنا سابقا طريقة عمل المكرونة بالتونة لايت علي طريقة الشيف سالي فؤاد. مربي الفراولة لتزيين التشيز كيك: مربي الفراولة لتزيين التشيز كيك: يمكنك استخدام أي نوع من الفاكهة حسب رغبتك التي تفضلينها وتطبيق نفس الخطوات للحصول علي المربي للتزيين. المكونات: مقدار من الفراولة.

مقدار من السكر.

عصير لمون. طريقة تحضير مربي الفراولة قومي بإضافة الفراولة مع السكر علي النار.

للحصول علي قوام المربي، قومي بإضافة عصير الليمون. ثم قومي بفرد طبقة منها علي الكريمة وبهذا يكون تشيز كيك الفراولة جاهز لتقديم أحلي تشيز كيك . حقيقة التحذيرات من إبريق الشاي المطلي بالأصفر بأنه غير آمن 100٪

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