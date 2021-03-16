طريقة عمل الدونات سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة ستشكريني عليها!

يعتبر الدونات واحد من أطيب وألذ المخبوذات التي يحبها الجميع، وتريد الكثير من الأمهات عمل الدونات نظرا لسهولته ولذته ولأن الأطفال يحبونه، تابعوا معنا في هذا المقال طريقة عمل الدونات سهلة وسريعة ولذيذة لن تندمي عليها، وسيحبها أطفالك، وستكون خفيفة وغير ثقيلة كالوصفات الأخرى، تابعي معنا للتعرف على المقادير وخطوات عمل الدونات.

مقادير الدونات

لعمل دونات لذيذة ستحتاجين إلى المقادير التالية:

5 أكواب من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

ربع كوب من السكر.

ملعقتين من الخميرة السريعة.

1 بيضة.

ربع كوب زبدة.

نصف ملعقة ملح.

وهذه هي المقادير الخاصة لعمل الدونات اللذيذة، تابعي معنا للتعرف على طريقة تحضير الدونات والتي ستكون سهلة بالطبع وسريعة، وسينتج عنها دونات لذيذة وطيبة إذا قمتي باتباع الخطوات بشكل صحيح، وكما ستحتاجين لعمل الدونات طبق زجاجي أو بلاستيكي حسب المتوفر، ورقائق بلاستيكية التي تسمى بالسلوفان، وكما ستحتاجين إلى مضرب يدوي أو جهاز للخلط، وستحتاجين إلى نشابة، وإلى قطاعة دائرية الشكل.

قومي بوضع كوبين من الدقيق في قدر عميق للعجن. أضيفي كوبين الحليب إلى القدر. أضيفي السكر إلى القدر. أضيفي الخميرة. وبعدها تقومين بخلط الخليط وتقليبه بشكل جيد حتى يتجانس. قومي بتغطية الطبق بالغلاف البلاستيكي (السلوفان)، وهذا لمدة 10 دقائق. وبعد العشر دقائق قومي بإضافة 3 أكواب من الدقيق في الخليط. قومي بتفريغ البيضة في الخليط. أضيفي الزبدة بعد أن تقومي بإذابتها في الميكروويف. رشي نصف ملعقة ملح على الخليط. قومي بخلط وتقليب الخليط بالمضرب حتى تتكون عجينة ملساء. قومي باستخراج العجين وفرده بالنشابة، ولكن راعي أن تكون العجينة سميكة بعد فردها. استخدمي القطاعة الدائرية في عمل دائرة بوسط العجينة. قومي بعمل دائرة صغيرة داخل دائرة العجين للحصول على شكل الدونات المميز. قومي بقليه في الزيت في درجة حرارة متوسطة حتى يصفر قليلا. ثم قومي باستخراج الدونات من الزيت حتى تضيفي عليه الشوكولاتة حسب الرغبة.

خطوات تحضير الدوناتتحضير الشوكولاتة السائلة للدونات

لتحضير الشوكلاتة السائلة التي ستضعيها على الدونات قومي بالتالي:

أضيفي كريمة سائلة إلى طبق عميق. قومي بإضافة قطع الشوكولاتة عليها (ما يعادل 300 جرام). قومي بتسخين الخليط في الميكروويف حتى تذوب الشوكولاتة. بعد أن تسخني الخليط في الميكروويف قومي بتقليبه جيدا حتى يتجانس.

وهكذا أصبح لديكي شوكلاتة سائلة يمكنك أن تغمسي الدونات بها لتضعيها عليها، ها قد أصبح لديكي دونات شهية ولذيذة ستشكريني عليها، تابعوا معنا للمزيد من الوصفات الشهية، بصحة وعافية.