أفضل وصفة لعلاج حبوب الوجه والرؤوس السوداء لبشرة نظيفة ومثالية، يعد حب الشباب والرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التي تسبب الإزعاج للكثير من الفتيات والسيدات، ولكن أغلب النساء تستخدم المكياج ومستحضرات التجميل للتخلص من أثار الحبوب، ولكن يعتبر حل مؤقت كما أن لها آثار سلبية علي البشرة وذلك يجب استخدام الطرق الطبيعية للحصول علي بشرة نظيفة وخالية من العيوب.

وصفة طبيعية فعالة للتخلص من حبوب الوجه والرؤوس السوداء نتيجة فورية

تهتم العديد من النساء بنظافة ونضارة البشرة ولذلك عند ظهور أي مشاكل في الوجه مثل حب الشباب أو الرؤوس السوداء، فإنها تقوم بالبحث عن أفضل الطرق لحل هذه المشكلة مما تلجأ لاستخدام منتجات كيميائية مثل الكريمات للتخلص من هذه المشكلة، ولكنها تحتاج إلي وقت طويل حتي تظهر النتيجة كما أنها تكون مكلفة ولذا يفضل استخدام مواد طبيعية نتيجتها مضمونة من أول مرة.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون لعلاج حبوب الوجه والرؤوس السوداء بسرعة

يتميز الزنجبيل بالعديد من الفوائد للبشرة حيث يساعد علي التخلص من حبوب الوجه وآثارها، كما يزيل الرؤوس السوداء لاحتوائه علي خصائص مطهرة للبشرة تعمل علي فتح مسام الوجه وتطهيرها من البكتيريا المسببة للحبوب، وزيت الزيتون يحتوي علي مضادات للالتهابات والتي تقلل من حب الشباب وتقضي عليها.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

قومي بوضع المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس، ثم توضع الوصفة علي البشرة مع التدليك برفق لمدة 3 دقائق.

تترك الوصفة علي الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نمرر مكعب من الثلج لغلق المسام وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لنتيجة أفضل.

مكونات وصفة علاج حبوب الوجه والرؤوس السوداء في وقت قياسيطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخداموصفة القرفة والعسل للقضاء علي حب الشباب والتخلص من الرؤوس السوداء نهائياً

القرفة تعمل علي علاج مشاكل حب الشباب وآثاره من خلال تجفيف وتنشيف جلد الوجه، مما تزيد من تدفق الدم والأوكسجين إلي البشرة لمنع ظهور الحبوب، والعسل يحمي البشرة من التلف ويمنحها ترطيب كما ينظف الجلد ويساعد في علاج البثور والرؤوس السوداء.

ملعقة صغيرة من القرفة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

في وعاء ضعي القرفة والعسل وامزجيهم جيداً حتي تحصلي علي معجون كريمي، ثم نغسل الوجه ويجفف وبعد ذلك نضع الوصفة علي الوجه في حركات دائرية.

تترك الوصفة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء ثم يرطب بماء الورد، وتستخدم هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً للتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء سريعاً.

مكونات وصفة القضاء علي حب الشباب والرؤوس السوداء من أول استخدامطريقة تحضير الوصفة وكيفية تطبيقها علي البشرة لوجه صافيوصفة القهوة وعصير الليمون لعلاج حبوب الوجه والرؤوس السوداء

تعمل القهوة علي علاج حب الشباب وإزالة الرؤوس السوداء لاحتوائها علي مضادات أكسدة وخصائص هامة للبشرة، كما تعمل علي إزالة خلايا الجلد الميتة وعصير الليمون يساعد في التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء نهائياً لاحتوائه علي فيتامينات هامة للتخلص من مسام البشرة الواسعة.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1/4 ملعقة صغيرة من الحليب أو الزبادي.

قومي بمزج المكونات جيداً ثم توضع علي الوجه باستخدام أطراف الأصابع علي الأماكن التي بها حبوب أو رؤوس سوداء.

تترك الوصفة من 15 إلي 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لوجه مشرق وأكثر نضارة.

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مكونات وصفة التخلص من حبوب الوجه والرؤوس السوداء لوجه خالي من أي عيوبطريقة تحضير الوصفة وكيفية تطبيقها علي البشرة