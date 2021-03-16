طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وسر نجاحها في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل البسسبوسة المكرملة والمرملة في البيت، البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة، التي يتم تحضيرها باستمرار في المناسبات المختلفة لان يتناولها الكثيرون، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة، ولكن تبحث ربات المنزل عن أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت زي الجاهزة، لكي تنال إعجاب أفراد أسرتهم، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا عمل البسبوسة في البيت بالخطوات. طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وسر نجاحها في البيت طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وسر نجاحها في البيت المكونات 2 كوب من السميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

كوب من الزبدة.

علبة زبادي. طريقة التحضير في وعاء قومي بوضع السميد والزبدة المذابة، وقومي بخلطهم جيداً مع بعض ثم قومي بإضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر، واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بإحضار صنية وادهنيها بالزبدة ثم أضيفي الخليط، قومي بتشغيل الفرن على درجة 200 درجة مئوية، وقومي بإدخال البسبوسة لمدة 30 دقيقة، واتركيها حتي تصل للون الذهبي، وقومي بتحضير القطر، ثم قومي بإخراجها وسكب القطر عليها ويمكنك تزينها بالشكل التي ترغبي فيه. أفضل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت أفضل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت المكونات كوب سكر.

كوب سميد.

كوب دقيق.

كوب زبادي.

لليمون.

ماء.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة كربونات.

نصف كوب سوداني بدون ملح. طريقة التحضير في وعاء نقوم بوضع السكر والزبادي والزيت، نقوم بخلطهم جيداً ثم نضيف السميد والكربونات والفانيليا ويضاف الدقيق بالتدريج، ونخلط المكونات مرة أخري، ثم نقوم بإحضار قالب ودهنة بالزيت، ونقوم بوضع الخليط به ووضع السوداني فوقه، ثم قومي بإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضع القطر عليها، ثم قومي بتقطعيها بعد أن تبرد تماماً، وقومي بتقديمها بشكل مميز. نصائح مجربة لنجاح البسبوسة يجب في البداية فرك السميد جيداً مع السمنة.

بعد إضافة باقي المكونات يجب الخلط يبطئ حتي لا تنشف المكونات.

عليك ترك الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل دخولها الفرن.

عليك استخدام الشربات الثقيل الساخن.

قومي بتغطيتها بفويل بعد النضج لمدة 7 دقائق. خدمة التحويل السريع من الراجحي وكيفية التفعيل نصائح مجربة لنجاح البسبوسة الوسوم

طريقة عمل البسسبوسة المكرملة والمرملة في البيت، البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة، التي يتم تحضيرها باستمرار في المناسبات المختلفة لان يتناولها الكثيرون، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة، ولكن تبحث ربات المنزل عن أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت زي الجاهزة، لكي تنال إعجاب أفراد أسرتهم، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا عمل البسبوسة في البيت بالخطوات. طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وسر نجاحها في البيت طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وسر نجاحها في البيت المكونات 2 كوب من السميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

كوب من الزبدة.

علبة زبادي. طريقة التحضير في وعاء قومي بوضع السميد والزبدة المذابة، وقومي بخلطهم جيداً مع بعض ثم قومي بإضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر، واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بإحضار صنية وادهنيها بالزبدة ثم أضيفي الخليط، قومي بتشغيل الفرن على درجة 200 درجة مئوية، وقومي بإدخال البسبوسة لمدة 30 دقيقة، واتركيها حتي تصل للون الذهبي، وقومي بتحضير القطر، ثم قومي بإخراجها وسكب القطر عليها ويمكنك تزينها بالشكل التي ترغبي فيه. أفضل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت أفضل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت المكونات كوب سكر.

كوب سميد.

كوب دقيق.

كوب زبادي.

لليمون.

ماء.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة كربونات.

نصف كوب سوداني بدون ملح. طريقة التحضير في وعاء نقوم بوضع السكر والزبادي والزيت، نقوم بخلطهم جيداً ثم نضيف السميد والكربونات والفانيليا ويضاف الدقيق بالتدريج، ونخلط المكونات مرة أخري، ثم نقوم بإحضار قالب ودهنة بالزيت، ونقوم بوضع الخليط به ووضع السوداني فوقه، ثم قومي بإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضع القطر عليها، ثم قومي بتقطعيها بعد أن تبرد تماماً، وقومي بتقديمها بشكل مميز. نصائح مجربة لنجاح البسبوسة يجب في البداية فرك السميد جيداً مع السمنة.

بعد إضافة باقي المكونات يجب الخلط يبطئ حتي لا تنشف المكونات.

عليك ترك الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل دخولها الفرن.

عليك استخدام الشربات الثقيل الساخن.

قومي بتغطيتها بفويل بعد النضج لمدة 7 دقائق. خدمة التحويل السريع من الراجحي وكيفية التفعيل نصائح مجربة لنجاح البسبوسة

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