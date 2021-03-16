احلي وأسهل طريقة عمل كيكة الرواني التركية بطعم لذيذ وهش جداً

الرواني من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الجميع وبخاصة الأطفال، فهي تجمع بين الكيكه في كونها هشه وطريه، وبين البسبوسة في شكلها وطعمها ولأنها يضاف لها الشربات، لذا هي غير مرغوب فيها لمرضى السكري إلا إذا تناولها بدون الشربات، وهي حلوى تركية أبدع في صنعها العديد من الطهاة العرب والمصريين، حتى أصبح الكثيرين يبحثون عن وصفاتهم خصيصا كالشيف حسن والشيف هالة فهمي وغيرهم، فوصفتهُم مميزة وتمتاز ببعض الإبداع عن الوصفة الأصلية، والرواني تمتاز بكونها المذاق المطلوب لعشاق جوز الهند، حيث تزين بها وتضيف إلى طعمها مذاق جديد، ويمكن إعداد الرواني للحفلات والمناسبات أو التحليه اليومية، ويحبِزها العديد من السيدات والفتيات في رمضان . طريقة عمل الرواني التركي طريقة عمل الرواني التركي المكونات: نصف كيلو من السميد أو ما يعادل كوبان.

كوب دقيق ابيض.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر ونصف آخر من الزيت.

كيس فانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب لبن.

ملعقة من كل من الليمون المبشور والبيكنج بودر.

ملعقة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من جوز الهند الناعم للتزيين. طريقة التحضير: نضع المكونات الجافة معا من الدقيق والسميد والملح والليمون المبشور.

نخلطهم جيدا ثم نضعهم على جنب.

في وعاء آخر نخلط البيض والسكر والفانيليا.

نضعهم في الخلاط ونضيف لهم اللبن والزيت، ونقوم بالخفق حتى يعطى قوام ناعم ومتجانس.

نضيف الخليط الأول تدريجيا مع التقليب المستمر.

عندما يصبح المزيج متجانس ومخلوط جيدا، نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع الخليط بها.

نضبط الفرن على درجة حرارة مائتي درجة مئوية ثم نضع الصينيه حتى تمام النضج ولمدة لا تتراوح ثلث الساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات.

تزين بجوز الهند حسب الرغبة ثم تقدم بألف هنا. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات المكونات: كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: يوضع السكر في إناء مناسب ثم يضاف الماء.

يرفع الإناء على النار ويترك حتى تمام الغليان.

نضيف الليمون والفانيليا للخليط ثم نتركه بضع دقائق.

نأخذ جزء من الشربات على طرف الملعقة ونضعه على سطح بارد للاختبار.

إذا أصبح القوام متماسك ولزج سريعا نرفع الخليط من على النار. "اشحن" 50,000 من جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال ID الوسوم

الرواني من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الجميع وبخاصة الأطفال، فهي تجمع بين الكيكه في كونها هشه وطريه، وبين البسبوسة في شكلها وطعمها ولأنها يضاف لها الشربات، لذا هي غير مرغوب فيها لمرضى السكري إلا إذا تناولها بدون الشربات، وهي حلوى تركية أبدع في صنعها العديد من الطهاة العرب والمصريين، حتى أصبح الكثيرين يبحثون عن وصفاتهم خصيصا كالشيف حسن والشيف هالة فهمي وغيرهم، فوصفتهُم مميزة وتمتاز ببعض الإبداع عن الوصفة الأصلية، والرواني تمتاز بكونها المذاق المطلوب لعشاق جوز الهند، حيث تزين بها وتضيف إلى طعمها مذاق جديد، ويمكن إعداد الرواني للحفلات والمناسبات أو التحليه اليومية، ويحبِزها العديد من السيدات والفتيات في رمضان . طريقة عمل الرواني التركي طريقة عمل الرواني التركي المكونات: نصف كيلو من السميد أو ما يعادل كوبان.

كوب دقيق ابيض.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر ونصف آخر من الزيت.

كيس فانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب لبن.

ملعقة من كل من الليمون المبشور والبيكنج بودر.

ملعقة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من جوز الهند الناعم للتزيين. طريقة التحضير: نضع المكونات الجافة معا من الدقيق والسميد والملح والليمون المبشور.

نخلطهم جيدا ثم نضعهم على جنب.

في وعاء آخر نخلط البيض والسكر والفانيليا.

نضعهم في الخلاط ونضيف لهم اللبن والزيت، ونقوم بالخفق حتى يعطى قوام ناعم ومتجانس.

نضيف الخليط الأول تدريجيا مع التقليب المستمر.

عندما يصبح المزيج متجانس ومخلوط جيدا، نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع الخليط بها.

نضبط الفرن على درجة حرارة مائتي درجة مئوية ثم نضع الصينيه حتى تمام النضج ولمدة لا تتراوح ثلث الساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات.

تزين بجوز الهند حسب الرغبة ثم تقدم بألف هنا. طريقة عمل الشربات طريقة عمل الشربات المكونات: كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: يوضع السكر في إناء مناسب ثم يضاف الماء.

يرفع الإناء على النار ويترك حتى تمام الغليان.

نضيف الليمون والفانيليا للخليط ثم نتركه بضع دقائق.

نأخذ جزء من الشربات على طرف الملعقة ونضعه على سطح بارد للاختبار.

إذا أصبح القوام متماسك ولزج سريعا نرفع الخليط من على النار. "اشحن" 50,000 من جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال ID

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