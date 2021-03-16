مكون سحري واحد، تهتم الفتيات بجمالهن وبمظهرهن المنسق، وخاصة القدمين، حيث أن نظافة الشخص تبدأ من قدميه، والقدم النظيفة هي عنوان الأنوثة، وتُنفق السيدات الكثير من الأموال على عمليات التجميل والتقشير الكيميائي بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية المُعالجة أو التي تُخفي العيوب بشكل مؤقت، ولابد من وجود روتين يومي للعناية بالقدمين، ويُحذر الأطباء في الوقت الحالي من عمليات التجميل أو التقشير التي تقوم النساء بها، لأنها الأبحاث قد أثبتت أن التقشير يؤدي إلى ترقيق طبقات الجلد مما يؤدي إلى اسمرارها على المدى البعيدوظهور التصبغات، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور التالية، مكون سحري واحد فقط احصلي على قدمين ناعمتين كالأطفال.

المكون السحري للقدمين

سوف نذكر لكم الآن الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على قدمين ناعمتين كالأطفال، بالإضافة إلى الروتين الذي من المفترض أن تتبعيه:-

أولاً:- الروتين

لابد من عمل اسكراب مرة واحدة كل أسبوع، والمقصود بالاسكراب هو أية مادة حبيبية لا تسبب تحسس أو التهاب الجلد، مثل السكر البني الخشن أو الملح الخشن، يتم وضع القدمين في مياه دافئة لمدة عشر دقائق، ثم نستخدم كمية من الاسكراب ونُحرك الحبيبات بشكل دائري ببطئ، ثم نتركها حتى تجف ثم نشطفها بماء بارد.

ثانياً:- المواد المرطبة للحصول على قدمين ناعمتين كالأطفال

تُوجد العديد من المواد التي يُمكن استخدامها للترطيب، وذلك بعد التخلص من خطوة التقشير، استخدام زيت الزيتون حيث يعمل على ترطيب وتفتيح القدمين، وزيت جوز الهند الغني بالفيتامينات التي تُجدد خلايا الجلد التالفة، وزيت اللوز الحلو فهو معروف أنه غني بفيتامين e والذي يعمل على علاج المناطق التي تعانين فيها من الاسمرار، وزيت الورد ولكن إذا كان ثقيل على الجلد فيُفضل تخفيفه بإضافة ملعقتين من الماء لكل أربعة ملاعق من الزيت.