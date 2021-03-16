هاتي ملعقة فازلين وضعيها لبشرتك قبل النوم هتخليكي زي ملكة الجمال

الفازلين مرطب قوي وآمن للبشرة، ويمتاز بكونه مناسب لكافة الأنواع وليس له أضرار، ويدخل في العديد من المستحضرات والخلطات الطبيعية لترطيب الجسم والشعر، حيث يأتي على الكثير من السيدات والفتيات والرجال أيضاً وقت يحتاجون فيه لوصفات سريعة المفعول قبل مناسبة خاصة أوعيد، والخلطات كثيرة وتحتاج للوقت، ومن الوصفات السريعه للحصول على بشرة نقية وذلك خلال فترة بسيطة لا تتعدى بضع أيام خلطة الفازلين مع عصير الليمون.

ويمكن استخدامه كماسك تقشير غني بالفيتامينات للوجْه والشفتين مع السكر، ويمكن أيضاً للهالات السوداء وللإنتفاخات حول محيط العينين، فهو يقلل من ظهورها، كما يمكن وضعه قبل العطور لتدوم رائحتها لفترة أطول، وقبل مكياج العيون لتثبيته لمدة طويلة، ويستخدم مع زيت الزيتون لتكثيف الحواجب والرموش.

خلطة الفازلين والليمون

يستخدم لتنظيف البشرة بشكل عميق، وترطيبها و تنقيتها وتفتيح المسام، وللحصول على لون موحد.

المكونات:

ملعقة طعام من عصير الليمون.

ملعقة من الفازلين.

الطريقة:

يمزج المكونات معاً بشكل جيد للحصول على كريم مناسب.

تدهن البشرة يوميا لمدة أسبوع.

يغطى الوجه والرقبة مساءاً وحتى الصباح.

يغسل الوجه بماء فاتر لطيف.

الفازلين لتفتيح البشرة

تستخدم الوصفة لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة والحساسة.

المكونات:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الجلسرين السائل.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

ونصف آخر من زيت اللوز.

الطريقة:

نخلط المكونات معاً للحصول على خليط ناعم بدون تكتل.

نفرد الماسك على الوجه أو أي منطقة أخرى يراد تفتيحها.

يترك لمدة لا تزيد عن ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد.

يكرر بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

الفازلين للتخلص من الرؤوس السوداء

الفازلين من المواد التي أثبتت فاعليتها في التخلص من الرؤوس السوداء في البشرة وحول الأنف وذلك عن طريق:

نضع بعض من الفازلين على أطراف الأصابع، ثم ندهن به الوجه وحول الأنف جيداً.

نضع كيس من النايلون على الوجه والأنف لبضع دقائق.

عند تكثف البخار داخل الكيس وتفاعل الفازلين مع البخار.

ننزع الكيس ثم نمسح الوجه بمنشفة جيدا، من أسفل لأعلى وكذلك المنطقة حول الأنف.

باستخدام شاش معقم على الإصبع نقوم بالضغط على الرؤوس السوداء لإزالتها.

نكرر العملية مرة كل يوم للتخلص نهائيا من الرؤوس السوداء.