كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة غرقانه بصوص الشوكولاتة ومفيدة وصحية للأطفال

كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة، سهلة جدًا أكثر من طريقة لكي يتم تحضيرها فهي من أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها في المنزل للأطفال وهي صحية جدًا ومناسبة للأطفال. كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكريمة كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكريمة تعتبر كيكة الشوكولاتة من أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها بكل سهولة كما إنها تحتوى على مكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل كيكة الشوكولاتة ألهشه 2 بيضة.

5 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف كوب ماء.

كوب لبن.

كوب إلا ربع من بودرة كاكاو سادة.

1 ملعقة كبيرة سمن.

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كيس بيكنج باودر. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة ألهشه مكونات كريمة الشوكولاتة ألهشه ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام.

كوب ونصف سكر.

5 ملعقة صغيرة من اللبن. مكونات كريمة الشوكولاتة ألهشه طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة نحضر قالب ألكيك وندهنه بالسمن ثم رش مقدار صغير من الدقيق في القالب ورمي الدقيق الزائد ونتركه جانبًا.

نشعل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء نضع الدقيق، الكاكاو البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، والملح.

في وعاء آخر نضع البيض، الفانيليا، اللبن، الزيت، والسكر والماء الدافئ.

باستخدام المضرب الكهربائي نضرب المكونات السائلة لعدة دقائق ثم نضيف المكونات الجافة على المكونات السائلة ونكمل ضرب المكونات حتى يعطي خليط ذات قوام ناعم متماسك.

في قالب ألكيك نضع الخليط المتكون ونضعه في الفرن ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يستوي.

نتأكد من أن كيك الشوكولاتة نضجت وذلك بغرز شوكة وإخراجها نظيفة كما هي. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة نضع اللبن مع السكر المطحون والتقليب حتى تتكون الكريمة.

نضيف لون الطعام والتقليب حتى يمتزج مع الكريمة.

نضع صوص الشوكولاتة على ألكيك .

على ألكيك . وتزيينها ونتركها حتى تجف وتقدم بالهناء والشفاء. خدمة التحويل السريع من الراجحي وكيفية التفعيل طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة الوسوم

كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة، سهلة جدًا أكثر من طريقة لكي يتم تحضيرها فهي من أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها في المنزل للأطفال وهي صحية جدًا ومناسبة للأطفال. كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكريمة كيكه الشوكلاتة ألهشه اللذيذة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكريمة تعتبر كيكة الشوكولاتة من أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها بكل سهولة كما إنها تحتوى على مكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل كيكة الشوكولاتة ألهشه 2 بيضة.

5 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف كوب ماء.

كوب لبن.

كوب إلا ربع من بودرة كاكاو سادة.

1 ملعقة كبيرة سمن.

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كيس بيكنج باودر. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة ألهشه مكونات كريمة الشوكولاتة ألهشه ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام.

كوب ونصف سكر.

5 ملعقة صغيرة من اللبن. مكونات كريمة الشوكولاتة ألهشه طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة نحضر قالب ألكيك وندهنه بالسمن ثم رش مقدار صغير من الدقيق في القالب ورمي الدقيق الزائد ونتركه جانبًا.

نشعل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء نضع الدقيق، الكاكاو البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، والملح.

في وعاء آخر نضع البيض، الفانيليا، اللبن، الزيت، والسكر والماء الدافئ.

باستخدام المضرب الكهربائي نضرب المكونات السائلة لعدة دقائق ثم نضيف المكونات الجافة على المكونات السائلة ونكمل ضرب المكونات حتى يعطي خليط ذات قوام ناعم متماسك.

في قالب ألكيك نضع الخليط المتكون ونضعه في الفرن ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يستوي.

نتأكد من أن كيك الشوكولاتة نضجت وذلك بغرز شوكة وإخراجها نظيفة كما هي. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة نضع اللبن مع السكر المطحون والتقليب حتى تتكون الكريمة.

نضيف لون الطعام والتقليب حتى يمتزج مع الكريمة.

نضع صوص الشوكولاتة على ألكيك .

على ألكيك . وتزيينها ونتركها حتى تجف وتقدم بالهناء والشفاء. خدمة التحويل السريع من الراجحي وكيفية التفعيل طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة

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