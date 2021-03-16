احسن مليون مرة من المطاعم طريقة عمل برجر الفراخ في البيت اقتصادي ولذيذ

البرجر من الأكلات السريعة بل أنه من أكثر الأكلات طلبا من المطاعم مما يشعر الأم وربات البيوت عموما بشيء من الخوف والقلق حول مصدر البرجر وحول مكوناته وهل هي لحمة طازجة أم لا،لجأت الكثير من الأمهات إلي الإنترنت والوصفات وقنوات الطبخ لكي تتقن بمهارة أكلات المطاعم السريعة واللذيذة. طريقة عمل برجر الفراخ طريقة عمل برجر الفراخ المكونات صدور فراخ مخلية.

بيض.

بقسماط.

ملح.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود مطحون.

كمون مطحون.

جزر.

ثوم.

بقدونس مقطع.

شبت مقطع.

أكياس بلاستيك.

زيت.

صينية. طريقة تحضير برجر الفراخ نحضر صدور الدجاج ونقوم بغسلها جيدا بالملح والماء.

ثم بعد ذلك نتركها في مصفاه حتي تجف تماما من الماء ثم نقوم بفرمها.

نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدا ونقوم ببشرة جيدا حتى يصبح ناعما.

نحضر البصل ونقوم بغسله جيدا ونقوم بفرمه جيدا ونضعه على الجزر المبشور.

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره ثم فرمه جيدا.

نحضر صدور الدجاج المفرومة ونضع عليها الجزر المفروم والبصل المفروم والثوم المفروم والشبت المفروم والبقدونس المفروم والفلفل الحار والملح والكزبرة المطحونة.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متماسكا.

نحضر طبق صغير جدا أو غطاء برطمان نقوم بتنظيفه وغسله جيدا حتى يصبح نظيف تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بتكوير مكونات البرجر إلي قطع صغيرة.

وبعد ذلك نحضر الكيس الأبيض ونقوم بتقطيعه علي مقاس غطاء البرطمان.

نضع الكيس الأبيض علي غطاء البرطمان ثم بعد ذلك نقوم بوضع كرة من مكونات البرجر على الكيس ونفردها في العطاء.

نستمر في تكرار هذه العملية حتي ننتهي تماما من من تشكيل البرجر.

نخرج البرجر بكيسه الأبيض الموضوع تحت كل قطعه لكي يسهل حمله.

نضع قطع البرجر في الفريزر لمدة نصف ساعة.

نحضر طبق ونقوم بوضع البيضة.

نحضر طبق أخر ونقوم بوضع البقسماط.

نقوم بقسمة كمية البرجر نصف نضعه في صينيه في الفرن على نار هادئة تستغرق خمس دقائق.

الباقي نضع قطعه البرجر في البيض ثم البقسماط ثم الزيت لكي يتم قليها تستغرق أربع دقائق لكي تتم عملية النضج.

نحضر العيش الخاص بالبرجر ونضع الصوص المفضل لنا ونضع البرجر بعدها. اسرار عمل النوتيلا السائلة طريقة تحضير برجر الفراخ الوسوم

البرجر من الأكلات السريعة بل أنه من أكثر الأكلات طلبا من المطاعم مما يشعر الأم وربات البيوت عموما بشيء من الخوف والقلق حول مصدر البرجر وحول مكوناته وهل هي لحمة طازجة أم لا،لجأت الكثير من الأمهات إلي الإنترنت والوصفات وقنوات الطبخ لكي تتقن بمهارة أكلات المطاعم السريعة واللذيذة. طريقة عمل برجر الفراخ طريقة عمل برجر الفراخ المكونات صدور فراخ مخلية.

بيض.

بقسماط.

ملح.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود مطحون.

كمون مطحون.

جزر.

ثوم.

بقدونس مقطع.

شبت مقطع.

أكياس بلاستيك.

زيت.

صينية. طريقة تحضير برجر الفراخ نحضر صدور الدجاج ونقوم بغسلها جيدا بالملح والماء.

ثم بعد ذلك نتركها في مصفاه حتي تجف تماما من الماء ثم نقوم بفرمها.

نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدا ونقوم ببشرة جيدا حتى يصبح ناعما.

نحضر البصل ونقوم بغسله جيدا ونقوم بفرمه جيدا ونضعه على الجزر المبشور.

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره ثم فرمه جيدا.

نحضر صدور الدجاج المفرومة ونضع عليها الجزر المفروم والبصل المفروم والثوم المفروم والشبت المفروم والبقدونس المفروم والفلفل الحار والملح والكزبرة المطحونة.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متماسكا.

نحضر طبق صغير جدا أو غطاء برطمان نقوم بتنظيفه وغسله جيدا حتى يصبح نظيف تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بتكوير مكونات البرجر إلي قطع صغيرة.

وبعد ذلك نحضر الكيس الأبيض ونقوم بتقطيعه علي مقاس غطاء البرطمان.

نضع الكيس الأبيض علي غطاء البرطمان ثم بعد ذلك نقوم بوضع كرة من مكونات البرجر على الكيس ونفردها في العطاء.

نستمر في تكرار هذه العملية حتي ننتهي تماما من من تشكيل البرجر.

نخرج البرجر بكيسه الأبيض الموضوع تحت كل قطعه لكي يسهل حمله.

نضع قطع البرجر في الفريزر لمدة نصف ساعة.

نحضر طبق ونقوم بوضع البيضة.

نحضر طبق أخر ونقوم بوضع البقسماط.

نقوم بقسمة كمية البرجر نصف نضعه في صينيه في الفرن على نار هادئة تستغرق خمس دقائق.

الباقي نضع قطعه البرجر في البيض ثم البقسماط ثم الزيت لكي يتم قليها تستغرق أربع دقائق لكي تتم عملية النضج.

نحضر العيش الخاص بالبرجر ونضع الصوص المفضل لنا ونضع البرجر بعدها. اسرار عمل النوتيلا السائلة طريقة تحضير برجر الفراخ

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