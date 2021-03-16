كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج بدون بقع أو تجاعيد في ثواني مضمونة 100%

كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج في ثواني ، تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوسائل الأمنة جداً على البشرة في التفتيح ، فاستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائيه يضر ببشرتك كثيراً على المدي البعيد لما لها من أثار جانبية ، وسوف نقدم لكي في هذا المقال وصفات جبارة تعمل على تبييض وتفتيح لون بشرتك ، وتمنح بشرتك نعومة وصفاء وتخلصك نهائياً من التجاعيد .كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج
يعتبر كريم البقدونس والنشا من أقوي الماسكات الطبيعية التي تلعب دوراً فعالاً في تفتيح وترطيب البشرة ، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة التي تعمل على إنتاج الكولاجين في البشرة وتفتيحها مثل فيتامين A وفيتامين C ، فهو يساعد على التخلص من الحبوب والقضاء على التجاعيد مما يجعل بشرتك أكثر توهجاً وأشراقاً ، ويمكنك تحضير الماسك منزلياً بسهولة كالأتي :
- ملعقة كبيرة من النشا .
- حزمة من البقدونس .
- 3 ملاعق من الزبادي .
- ملعقة من الشوفان .
- ملعقة صغيرة من الليمون .
ضعي البقدونس والمكونات السابقة في خلاط كهربائي وأضيفي كوب من الماء ، اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي على قوام متجانس ، ثم اغسلي وجهك بالغسول لإزاله الشوائب قبل استخدام الماسك ، قومي بوضع الماسك على الوجه مع التدليك واتركيه لمدة نصف ساعة ، ثم قومي بغسل وجهك أمرري بعض من مكعبات الثلج لمدة 3 دقائق ، قومي بتكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً وسوف تدهشك النتائج .ماسك البقدونس والزبادي
يمكنك تحضير ماسك البقدونس والزبادي بسهولة بهذه المكونات:
- ملعقتين من ماء الورد .
- حزمة بقدونس صغيرة الحجم .
- كوب من الزبادي .
قومي بغسل البقدونس جيداً وضعيه في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات ، ثم ضعي الخليط داخل مكعبات الثلج واحفظيها يوم كامل بداخل الثلاجة ، ثم قومي بإمرار احدي مكعبات الثلج يوميا على بشرتك بحركات دائرية ، قومي بتكرار الوصفة مرة أسبوعياً حتي تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال .
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كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج في ثواني ، تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوسائل الأمنة جداً على البشرة في التفتيح ، فاستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائيه يضر ببشرتك كثيراً على المدي البعيد لما لها من أثار جانبية ، وسوف نقدم لكي في هذا المقال وصفات جبارة تعمل على تبييض وتفتيح لون بشرتك ، وتمنح بشرتك نعومة وصفاء وتخلصك نهائياً من التجاعيد .كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج
يعتبر كريم البقدونس والنشا من أقوي الماسكات الطبيعية التي تلعب دوراً فعالاً في تفتيح وترطيب البشرة ، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة التي تعمل على إنتاج الكولاجين في البشرة وتفتيحها مثل فيتامين A وفيتامين C ، فهو يساعد على التخلص من الحبوب والقضاء على التجاعيد مما يجعل بشرتك أكثر توهجاً وأشراقاً ، ويمكنك تحضير الماسك منزلياً بسهولة كالأتي :
- ملعقة كبيرة من النشا .
- حزمة من البقدونس .
- 3 ملاعق من الزبادي .
- ملعقة من الشوفان .
- ملعقة صغيرة من الليمون .
ضعي البقدونس والمكونات السابقة في خلاط كهربائي وأضيفي كوب من الماء ، اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي على قوام متجانس ، ثم اغسلي وجهك بالغسول لإزاله الشوائب قبل استخدام الماسك ، قومي بوضع الماسك على الوجه مع التدليك واتركيه لمدة نصف ساعة ، ثم قومي بغسل وجهك أمرري بعض من مكعبات الثلج لمدة 3 دقائق ، قومي بتكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً وسوف تدهشك النتائج .ماسك البقدونس والزبادي
يمكنك تحضير ماسك البقدونس والزبادي بسهولة بهذه المكونات:
- ملعقتين من ماء الورد .
- حزمة بقدونس صغيرة الحجم .
- كوب من الزبادي .
قومي بغسل البقدونس جيداً وضعيه في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات ، ثم ضعي الخليط داخل مكعبات الثلج واحفظيها يوم كامل بداخل الثلاجة ، ثم قومي بإمرار احدي مكعبات الثلج يوميا على بشرتك بحركات دائرية ، قومي بتكرار الوصفة مرة أسبوعياً حتي تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال .
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