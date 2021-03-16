كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج بدون بقع أو تجاعيد في ثواني مضمونة 100%

كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج في ثواني ، تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوسائل الأمنة جداً على البشرة في التفتيح ، فاستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائيه يضر ببشرتك كثيراً على المدي البعيد لما لها من أثار جانبية ، وسوف نقدم لكي في هذا المقال وصفات جبارة تعمل على تبييض وتفتيح لون بشرتك ، وتمنح بشرتك نعومة وصفاء وتخلصك نهائياً من التجاعيد .

كريم البقدونس والنشا سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج

يعتبر كريم البقدونس والنشا من أقوي الماسكات الطبيعية التي تلعب دوراً فعالاً في تفتيح وترطيب البشرة ، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة التي تعمل على إنتاج الكولاجين في البشرة وتفتيحها مثل فيتامين A وفيتامين C ، فهو يساعد على التخلص من الحبوب والقضاء على التجاعيد مما يجعل بشرتك أكثر توهجاً وأشراقاً ، ويمكنك تحضير الماسك منزلياً بسهولة كالأتي :

ملعقة كبيرة من النشا .

حزمة من البقدونس .

3 ملاعق من الزبادي .

ملعقة من الشوفان .

ملعقة صغيرة من الليمون .

ضعي البقدونس والمكونات السابقة في خلاط كهربائي وأضيفي كوب من الماء ، اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي على قوام متجانس ، ثم اغسلي وجهك بالغسول لإزاله الشوائب قبل استخدام الماسك ، قومي بوضع الماسك على الوجه مع التدليك واتركيه لمدة نصف ساعة ، ثم قومي بغسل وجهك أمرري بعض من مكعبات الثلج لمدة 3 دقائق ، قومي بتكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً وسوف تدهشك النتائج .

ماسك البقدونس والزبادي

يمكنك تحضير ماسك البقدونس والزبادي بسهولة بهذه المكونات:

ملعقتين من ماء الورد .

حزمة بقدونس صغيرة الحجم .

كوب من الزبادي .

قومي بغسل البقدونس جيداً وضعيه في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات ، ثم ضعي الخليط داخل مكعبات الثلج واحفظيها يوم كامل بداخل الثلاجة ، ثم قومي بإمرار احدي مكعبات الثلج يوميا على بشرتك بحركات دائرية ، قومي بتكرار الوصفة مرة أسبوعياً حتي تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال .