بأقل تكلفة عملت كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة بمكونات بسيطة وطريقة سهلة

كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة ، قد تتميز كيك الشوكولاتة بالقهوة بالطعم اللذيذ، قد يجهل الكثير من السيدات عمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة لذلك سوف نقدمها لكم الآن لكى تتعرفي عليها . كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة قد تكون كيكة الشوكولاتة مفيدة وصحية للأطفال لأنها تحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة أطفالنا . مكونات عمل كيك القهوة بالشوكولاتة عدد 3 حبات من البيض .

فانيلا سائلة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

سكر ناعم بمقدار 3/4 كوب .

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملح أبيض بمقدار 1/4 ملعقة صغيرة .

دقيق أبيض بمقدار كوب ونصف .

1/2 كوب من زيت الذرة .

1/2 كوب من الحليب . مكونات عمل كيك القهوة بالشوكولاتة مكونات صوص الشوكولاتة بالقهوة عصير ليمون بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

فانيلا سائلة بمقدار 1/4 ملعقة صغيرة .

للتزين كريمة مخفوقة .

قهوة جاهزة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة .

كوب واحد من الماء البارد .

كوب واحد من السكر مكونات صوص الشوكولاتة بالقهوة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالقهوة أولاً يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر قالب ألكيك الذي سوف نضع فيه الكيكة أو أي صينية .

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الفانيلا والبيض والسكر ونضربهم على سرعه متوسطة حتى نحصل على خليط متجانس .

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر ثم نضيف على خليط الفانيلا والبيض الذي تم تخضيره ونقلبهم جيداً .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن أو قالب ألكيك ونضع بداخلها قطعة من ورق الزبدة، ثم نصب عليه خليط ألكيك الذي تم تخضيره في الصينية .

ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وقبل إخراج كيكة الشوكولاتة من الفرن يجب اختبارها بسن السكين تمام النضج أم لا .

من الفرن يجب اختبارها بسن السكين تمام النضج أم لا . بعد التأكد من تسوية كيكة الشوكولاتة تماماً نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً . طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالقهوة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة نحضر وعاء معدني ونضعه على نار متوسطة ونضع به جميع مكونات صوص الشوكولاتة .

نستمر في تقليب جميع المكونات حتى تتجانس تماماً ونتركها حتى تغلي جيداً، ثم نتركه حتى يبرد تماماً .

نحضر خلة أسنان أو عود خشبي ونقوم بعمل ثقوب صغيرة في ألكيك، ثم نقوم بوضع نصف كمية صوص الشوكولاتة .

ثم نتركها لمدة ربع ساعه، ثم نقوم بتوزيع باقي صوص الشوكولاتة على الكيكة كلها حتى يغطي صوص الشوكولاتة الكيكة كلها .

وأخيراً تقدم كيكة الشوكولاتة بع تزينها بالشوكولاتة المبشورة أو الكريمة البيضاء …….. بالهناء والشفاء . طريقة التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الوسوم

كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة ، قد تتميز كيك الشوكولاتة بالقهوة بالطعم اللذيذ، قد يجهل الكثير من السيدات عمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة لذلك سوف نقدمها لكم الآن لكى تتعرفي عليها . كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة قد تكون كيكة الشوكولاتة مفيدة وصحية للأطفال لأنها تحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة أطفالنا . مكونات عمل كيك القهوة بالشوكولاتة عدد 3 حبات من البيض .

فانيلا سائلة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

سكر ناعم بمقدار 3/4 كوب .

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملح أبيض بمقدار 1/4 ملعقة صغيرة .

دقيق أبيض بمقدار كوب ونصف .

1/2 كوب من زيت الذرة .

1/2 كوب من الحليب . مكونات عمل كيك القهوة بالشوكولاتة مكونات صوص الشوكولاتة بالقهوة عصير ليمون بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

فانيلا سائلة بمقدار 1/4 ملعقة صغيرة .

للتزين كريمة مخفوقة .

قهوة جاهزة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة .

كوب واحد من الماء البارد .

كوب واحد من السكر مكونات صوص الشوكولاتة بالقهوة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالقهوة أولاً يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر قالب ألكيك الذي سوف نضع فيه الكيكة أو أي صينية .

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الفانيلا والبيض والسكر ونضربهم على سرعه متوسطة حتى نحصل على خليط متجانس .

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر ثم نضيف على خليط الفانيلا والبيض الذي تم تخضيره ونقلبهم جيداً .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن أو قالب ألكيك ونضع بداخلها قطعة من ورق الزبدة، ثم نصب عليه خليط ألكيك الذي تم تخضيره في الصينية .

ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وقبل إخراج كيكة الشوكولاتة من الفرن يجب اختبارها بسن السكين تمام النضج أم لا .

من الفرن يجب اختبارها بسن السكين تمام النضج أم لا . بعد التأكد من تسوية كيكة الشوكولاتة تماماً نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً . طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالقهوة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة نحضر وعاء معدني ونضعه على نار متوسطة ونضع به جميع مكونات صوص الشوكولاتة .

نستمر في تقليب جميع المكونات حتى تتجانس تماماً ونتركها حتى تغلي جيداً، ثم نتركه حتى يبرد تماماً .

نحضر خلة أسنان أو عود خشبي ونقوم بعمل ثقوب صغيرة في ألكيك، ثم نقوم بوضع نصف كمية صوص الشوكولاتة .

ثم نتركها لمدة ربع ساعه، ثم نقوم بتوزيع باقي صوص الشوكولاتة على الكيكة كلها حتى يغطي صوص الشوكولاتة الكيكة كلها .

وأخيراً تقدم كيكة الشوكولاتة بع تزينها بالشوكولاتة المبشورة أو الكريمة البيضاء …….. بالهناء والشفاء . طريقة التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة عملت كيكة الشوكولاتة غرقانه بصوص الشوكولاتة بمكونات بسيطة وطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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