عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات لازم تجربيها طعمها تحفة

عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات، تعتبر كيكة الشوكولاته من أكثر الحلويات السهلة في التحضير والمحببة لدى الكبير والصغير كما أنها صحية ومفيدة للجسم لأنها تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة للصحة ولذلك الان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة . عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات حلوي كيكة الشوكولاتة تعتبر حلوى خفيفة وصحية كما إنها محببة لدى الأطفال ويلجأون إلى شرائها من الخارج لذلك سوف نقدمها لكى الآن لكي تكون صحية ومفيدة لصحة أطفالنا . طريقة عمل كاسات كيكة الشوكولاتة 2 كوب في الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

كيس بيكنج باودر.

كوب إلا ربع زبدة.

رشه ملح.

نصف كوب من اللبن.

3 بيضة.

5 ملعقة صغيرة من الكاكاو. طريقة عمل كاسات كيكة الشوكولاتة طريقة تحضير كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة نشعل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة.

في وعاء نضع الزبدة والسكر ونضرب باستخدام المضرب الكهربائي ونضيف البيض بالتدريج مع الاستمرار بضرب المكونات ثم نضيف الفانيليا.

في وعاء آخر نضع الدقيق، الكاكاو، الملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

نضيف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة واستمرار ضرب المكونات ونضيف الحليب حتى يتكون قوام متماسك.

في صينية ألكيك ندهنها بالزبدة ونرشها بالدقيق أو الكاكاو.

نضع الخليط في صينية ألكيك ونضعها في الفرن لمدة 35-45 دقيقة.

نخرجها من الفرن عندما تستوي ونتركها حتى تبرد ثم يتم تقديمها.

ويمكن تقطيع الكيكة ووضعها في كاسات التقديم وتزينها بصوص الشوكولاتة أو بالشوكولاتة المبشورة .

طريقة عمل عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة سهلة ولذا ينصح بعملها في البيت بدلا من شرائها ويمكن تزينها بالكريمة أو صوص الشوكولاتة .

سهلة ولذا ينصح بعملها في البيت بدلا من شرائها ويمكن تزينها بالكريمة أو كما يمكن تطبيق هذه الوصفة في عمل مشروع مربح بتكلفة بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل . طرق شحن جواهر فري فاير وإضافات التحديث الجديد Free Fire 2021 طريقة تحضير كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة الوسوم

عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات، تعتبر كيكة الشوكولاته من أكثر الحلويات السهلة في التحضير والمحببة لدى الكبير والصغير كما أنها صحية ومفيدة للجسم لأنها تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة للصحة ولذلك الان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة . عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة بطريقة الكافيهات حلوي كيكة الشوكولاتة تعتبر حلوى خفيفة وصحية كما إنها محببة لدى الأطفال ويلجأون إلى شرائها من الخارج لذلك سوف نقدمها لكى الآن لكي تكون صحية ومفيدة لصحة أطفالنا . طريقة عمل كاسات كيكة الشوكولاتة 2 كوب في الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

كيس بيكنج باودر.

كوب إلا ربع زبدة.

رشه ملح.

نصف كوب من اللبن.

3 بيضة.

5 ملعقة صغيرة من الكاكاو. طريقة عمل كاسات كيكة الشوكولاتة طريقة تحضير كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة نشعل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة.

في وعاء نضع الزبدة والسكر ونضرب باستخدام المضرب الكهربائي ونضيف البيض بالتدريج مع الاستمرار بضرب المكونات ثم نضيف الفانيليا.

في وعاء آخر نضع الدقيق، الكاكاو، الملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

نضيف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة واستمرار ضرب المكونات ونضيف الحليب حتى يتكون قوام متماسك.

في صينية ألكيك ندهنها بالزبدة ونرشها بالدقيق أو الكاكاو.

نضع الخليط في صينية ألكيك ونضعها في الفرن لمدة 35-45 دقيقة.

نخرجها من الفرن عندما تستوي ونتركها حتى تبرد ثم يتم تقديمها.

ويمكن تقطيع الكيكة ووضعها في كاسات التقديم وتزينها بصوص الشوكولاتة أو بالشوكولاتة المبشورة .

طريقة عمل عمل كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة سهلة ولذا ينصح بعملها في البيت بدلا من شرائها ويمكن تزينها بالكريمة أو صوص الشوكولاتة .

سهلة ولذا ينصح بعملها في البيت بدلا من شرائها ويمكن تزينها بالكريمة أو كما يمكن تطبيق هذه الوصفة في عمل مشروع مربح بتكلفة بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل . طرق شحن جواهر فري فاير وإضافات التحديث الجديد Free Fire 2021 طريقة تحضير كاسات كيكة الشوكولاتة اللذيذة

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