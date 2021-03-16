عملت أطعم و ألذ جبنه رومي بمكونات بسيطة من المنزل ومفيده وصحيه للأطفال

الجبنه الرومي بمكونات بسيطه في المنزل، إليكي سيدتي أفضل طريقه لتحضير الجبن الرومي المنزلي بطريقه سهله وبدون مواد حافظه، يعتبر الجبن الرومي من أشهر أنواع الجبن المفضل لدي الجميع فهي مفيده لما تحتويه من فيتامينات والكالسيوم والبروتين لأنها تحتوي علي الحليب ضمن مكوناتها، فيمكنك إضافتها الي البيتزا والفطائر، ومعنا في هذا المقال سوف تتعرفين علي كيفيه تحضير الجبن الرومي في المنزل، تابعونا .

الجبن الرومي بمكونات سهله وبسيطه :

احضري سيدتي الجبن الرومي في المنزل بتكلفه اقل مما تشتريها به، فهي أيضا لا تحتوي على مواد حافظه، وجميع مكوناتها طبعيه.

1 كيلو من الحليب الطازج .

1 علبه من اللبن الزبادي .

1 حبه من البطاطس المسلوقه ومهروسه .

2 ملعقه كبيره من القشطه .

1 ملعقه صغيره من الملح .

1/3 كوب من الماء المثلج .

شاش .

في وعاء علي النار ضعي الحليب الطازج واتركيه حتي تمام الغليان .

بعد ذلك أضيفي إليه اللبن الزبادي وحركي الخليط لمده خمس حتي يمتزج الحليب مع الزبادي ويخرج اي فقاقيع من الهواء موجوده باللبن الحليب .

ارفعي الوعاء من علي النار واتركيه جانبا.

بعد ذلك احضري الماء المثلج واضيفي إليه الملح والفلفل وقلبيهم جيدا حتي يذوب الملح تماما .

اضيفي الماء المثلج المذاب فيه الملح والفلفل الي خليط الحليب واللبن الزبادي .

قومي بتحريك الخليط جيدا حتي لا يتكون بيه تكتلات .

بعد ذلك قومي بإضافته البطاطس المهروسه الي الخليط وامزجيهم جيدا ثم أضيفي القشطه و امزجي الخليط جيدا حتي يتجانس تماما ويتماسك .

احضري قطعه من الشاش و قومي بوضع الجبن فيه واضغطي عليه جيدا حتي تنزل منه كل السوائل الزائدة.

اتركي الجبن الرومي لمده عشر ساعات، احضري قطعه شاش اخري نظيفه واخرجي الجبن الرومي من الشاش وضعيها في الشاش النظيف واضغطي جيدا حتي تتخلص ثانيه من اي سوائل.

احتفظي بالجبن في الثلاجه في وعاء محكم الغلق ثم قطعيها حسب الحاجه .

طريقة التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة

مكونات الجبن الرومي:طريقه تحضير الجبن الرومي: