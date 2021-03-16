هل يسمح بتطعيم المريض اثناء اصابتة بفيروس كورونا الجديد، سؤال يطرحه الكثيرون في خضم تزايد اعداد الاصابات بمرض كوفيد-19 حول العالم على الرغم من حملات التطعيم التي تشهدها العديد من دول العالم.

وفيما يسارع الاصحاء لحماية انفسهم من عدوى فيروس كورونا من خلال أخذ اللقاحات المتوفرة في الأسواق حالياً، يخالج المصابون بفيروس كورونا القلق حول صحتهم وما إذا كان أخذ اللقاح يساعد في حمايتهم من مضاعفات الفيروس التاجي الذي ما زالت اعراضه الخطيرة تقلق الاطباء وخبراء الصحة.

فهل يسمح بتطعيم المريض اثناء اصابتة بفيروس كورونا الجديد، ولماذا يعد أخذ اللقاح ضرورياً جداً للمتعافين من الفيروس؟

هل يسمح بتطعيم المريض اثناء اصابتة بفيروس كورونا الجديد

بحسب ما جاء على موقع "صحتي"، فإن الاجابة على هذا السؤال دوت الخليج ببساطة: كلا، بل يجب تأجيل حصول المصاب بفيروس كورونا الجديد لحين تعافيه كلياً من المرض.

ويرجع الموقع المختص بالشؤون الطبية، توافر سببين رئيسيين وراء هذا الجواب هما:

عندما يصاب المرء بفيروس كورونا الجديد، فإن الاستجابة المناعية لجسمه تعمل على انتاج اجسام مضادة تستطيع التعرف على مرض كوفيد-19 ومحاربته. وتستطيع الخلايا المنتجة لهذه الاجسام، تذَكر الفيروس ومهاجمته حتى بعد الشفاء التام من الفيروس، وبالتالي لا يكون مجدياً إعطاء اللقاح للمريض اثناء اصابته.

بل يجب الانتظار لمدة لا بأس بها خصوصاً ان الادلة الحالية تشير الى ان المناعة المكتسبة بعد الاصابة بكورونا يمكن ان تمتد حتى 90 يوماً بعد التعافي من المرض.

2. لقاح كورونا لا يعد علاجاً للمرض، ولا يتم استخدامه لعلاج المصابين به، بل الغرض الاساسي منه هو الوقاية من الاصابة بعدوى الفيروس. وبالتالي فإن تطعيم المريض اثناء اصابته بالفيروس لا يساعد في التخفيف من الاعراض التي يكون بعضها خطيراً ويؤدي للدخول الى المستشفى وصولاً للحاجة الى العناية المركزة.

اهمية اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا

بعد شرح الاسباب وراء عدم نجاعة اعطاء التطعيم للمريض اثناء اصابته بفيروس كورونا، لا بد من الحديث الآن عن أهمية أخذ لقاح كورونا بعد الشفاء من المرض.

ويعد تطعيم مرضى فيروس كورونا بعد تعافيهم مهماً كون العديد من الاشخاص حول العالم، أصيبوا بالفيروس من جديد وبالتالي لم تجدي الاجسام المضادة التي حصلوا عليها من الاصابة الأولى من حمايتهم من الاصابة الثانية.

كما سجل الأطباء عدم انتاج أية أجسام مضادة عند بعض المصابين، فيما كانت نسبة الاجسام المضادة ضئيلة عند البعض الآخر.

وبالتالي فإن الحاجة للتطعيم ضرورية لكل الافراد، الاصحاء منهم والمرضى الذين أصيبوا في فترة سابقة، وذلك لحمايتهم من خطر التعرض للعدوى والاصابة من جديد في المستقبل.