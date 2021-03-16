خبراء يؤكدون: طبيعة العمل تحدد نوعية الغذاء المناسب

مقولة "قل لي ماذا تفكر أقل لك من أنت"، تم تحويرها من قبل البعض لتتناسب مع طبيعة الاكل وأصبحت "قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت".

واليوم، يبدو ان هذه المقولة الشهيرة ستخضع مرة أخرى للتعديل بحيث يمكن أن تكون "قل لي ماذا تعمل أقل لك ماذا تأكل".

نعم، ما قرأتموه صحيح، إذ يبدو ان طبيعة العمل الذي نقوم به دوت الخليج السبيل الافضل لتحديد نوعية الغذاء المناسب لنا، والذي يساهم في تعزيز صحتنا ويقينا من الامراض كما يزعم الخبراء.

فما دوت الخليج تفاصيل هذا الموضوع، وكيف يمكن لبيئة او طبيعة العمل ان تحدد نمط الغذاء المناسب لكل منا؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

طبيعة عملك تحدد الغذاء الانسب لك

الحقيقة ان هذه المقولة فيها الكثير من الدقة والمنطق، كون بعض الوظائف التي تتطلب مجهوداً معيناً سواء بدني او فكري، تتطلب في الوقت ذاته التركيز على اصناف محددة من الطعام دون غيرها.

ويربط خبراء التغذية بين مشاعر التعب والارهاق وعدم التركيز التي يعاني منها البعض، وبين تناول طعام غير مناسب لطبيعة اعمالهم.

فالعمل في المكاتب المغلقة والمكيفة والمريحة، يختلف بشكل جذري عن العمل في الاماكن المفتوحة وتحت أشعة الشمس وحتى في المصانع والمتاجر. لذا ينبغي على كل مرء، معرفة الغذاء المناسب له حسب طبيعة عمله.

وتقول ايمان فكري، استشارية التغذية والسمنة في القاهرة، ان المهن تنقسم عادة الى مهن تتطلب مجهوداً عضلياً وأخرى تتطلب مجهوداً ذهنياً. ويحتاج أصحاب كل من هذه المهن، لاتباع نظام تغذية معين يساعده على اتمام عمله بكفاءة وانتاجية عالية.

مضيفة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، ان المهن التي تتطلب العصف الذهني مثل مهنة المحاماة والصحافة، تتطلب التركيز على الاطعمة الغنية بهرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، والذي يساعد على زيادة النشاط الذهني.

مضيفة ان اصحاب مهن العصف الذهني بحاجة للتركيز على الخضروات الورقية والفواكه والكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا ويفضل المشوية منها، اضافة الى الحبوب الكاملة والشوفان والشعير والفريك، مع التقليل من البروتينات كونها تقلل من إفراز هرمون السعادة .

طبيعة الغذاء لاصحاب المهن ذات المجهود البدني

فيما يخص المهن التي تتطلب مجهوداً بدنياً كالعمال مثلاً، تنصح فكري بأن تتضمن وجباتهم اليومية البروتين، على ان يتناولوا وجبتين من مصادر البروتين يومياً مثل اللحوم الحمراء والبيضاء.

وينصح هؤلاء الاشخاص بتناول المكرونة والارز وهي مصادر قوية للنشويات التي تعزز طاقة الجسم والقدرة على التحمل.

تأثير بيئة العمل على طبيعة الغذاء

كما ان لطبيعة العمل دورا بارز في التأثير على نوعية وطبيعة الغذاء، بحسب فكري، فالاشخاص الذين يعملون في بيئة ملوثة مثل المصانع، يحتاجون لطعام يقوي مناعتهم التي قد تضعف نتيجة التعرض للتلوث.

ومن الاطعمة الواجب تناولها في هذه الاوضاع، الاطعمة الغنية بفيتامين ج مثل السبانخ والكرنب والبقدونس والفراولة والجوافة، والخضروات والفواكه بشكل عام مع ضرورة الاكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة.