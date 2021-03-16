عجينة السمبوسة الاصلية ولن تحتاجي لشراء سمبوسة بعد اليوم هشه ومرمشه ولذيذه

طريقة عمل عجينه السمبوسه ، عجينة السمبوسة أو ما يطلق عليها اسم السمبوسك لها أهمية كبيرة عند كثير من السيدات الذين يرغبون في تقديم العديد من الأطباق المتنوعة، كما أن اقترب حلول شهر رمضان الكريم وتبدأ الأسر في تجهيز أنواع عديدة من الأطعمة التي لا يمكن أن لا توجد على المائدة الرمضانية ومن ضمنها السمبوسه الذي سوف نقدمها لكم في هذا الموضوع فتابعونا.
طريقة عمل عجينه السمبوسه
تعتبر السمبوسه من أهم المعجنات والأطباق الخفيفة التي تحب السيدات بتحضيرها حيث يتم أن الاختلاف الوحيد في تحضيرها هو نوع الحشو الذي يمكن أن تستخدميه على حسب رغبتكِ ويتم تجهيزها كالتالي:المقادير:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- 4/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 كوب ماء فاتر.
- احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والملح والفلفل ومن ثم يتم إضافة الزيت والماء الفاتر وابدئي في العجن.
- يمكن العجن باستخدام اليد أو العجانة الكهربائية حتى أن يتكون لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- قومي بتغطيتها حتى أن ترتاح لمدة 30 دقيقة، ثم تأتين بها وقطعيها لكرات صغيرة الحجم.
- ثم يتم فردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق وتغتطى مرة أخرى باستخدام النايلون.
- ثم يتم فردها بعد ذلك وحشوها بالحشو الذي ترغبين به، وضعي طاسة على النار بها كمية وفيرة من الزيت وبعد أن يصبح ساخن جداً أبدئي في وضع السمبوسة المحشية وقلبيها في الزيت حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- ارفعيها على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد بها ثم قدميها بالهناء والشفاء.
يوجد الكثير من الحشوات الذي يمكن أن تستخدميها في تحضير السمبوسة ومنها:
- حشو الجبن المشكل ( جبن أبيض، جبن شيدر، جبن موزاريلا).
- حشو السبانخ وبه يفرم البصل والسبانخ ناعم ثم يتم تتبيلهم بالملح والفلفل الأسود وقليل من عصير الليمون.
- حشو اللحم المفروم والبصل والبازلاء.
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طريقة عمل عجينه السمبوسه ، عجينة السمبوسة أو ما يطلق عليها اسم السمبوسك لها أهمية كبيرة عند كثير من السيدات الذين يرغبون في تقديم العديد من الأطباق المتنوعة، كما أن اقترب حلول شهر رمضان الكريم وتبدأ الأسر في تجهيز أنواع عديدة من الأطعمة التي لا يمكن أن لا توجد على المائدة الرمضانية ومن ضمنها السمبوسه الذي سوف نقدمها لكم في هذا الموضوع فتابعونا.
طريقة عمل عجينه السمبوسه
تعتبر السمبوسه من أهم المعجنات والأطباق الخفيفة التي تحب السيدات بتحضيرها حيث يتم أن الاختلاف الوحيد في تحضيرها هو نوع الحشو الذي يمكن أن تستخدميه على حسب رغبتكِ ويتم تجهيزها كالتالي:المقادير:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- 4/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 كوب ماء فاتر.
- احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والملح والفلفل ومن ثم يتم إضافة الزيت والماء الفاتر وابدئي في العجن.
- يمكن العجن باستخدام اليد أو العجانة الكهربائية حتى أن يتكون لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- قومي بتغطيتها حتى أن ترتاح لمدة 30 دقيقة، ثم تأتين بها وقطعيها لكرات صغيرة الحجم.
- ثم يتم فردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق وتغتطى مرة أخرى باستخدام النايلون.
- ثم يتم فردها بعد ذلك وحشوها بالحشو الذي ترغبين به، وضعي طاسة على النار بها كمية وفيرة من الزيت وبعد أن يصبح ساخن جداً أبدئي في وضع السمبوسة المحشية وقلبيها في الزيت حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- ارفعيها على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد بها ثم قدميها بالهناء والشفاء.
يوجد الكثير من الحشوات الذي يمكن أن تستخدميها في تحضير السمبوسة ومنها:
- حشو الجبن المشكل ( جبن أبيض، جبن شيدر، جبن موزاريلا).
- حشو السبانخ وبه يفرم البصل والسبانخ ناعم ثم يتم تتبيلهم بالملح والفلفل الأسود وقليل من عصير الليمون.
- حشو اللحم المفروم والبصل والبازلاء.
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