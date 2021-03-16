خلطة مغربية سريه للتخلص من الشعر الابيض أو الشيب للابد بمكون واحد مجربة ومضمونة

وصفة طبيعية للقضاء على شيب الشعر ، يعتبر الشعر الأبيض مشكلة كبيرة جداً تواجها النساء وتبحث لحها عن حلول ومن أقرب الحلول الذي يمكنهم استخدامها وهي صبغ الشعر لإخفاء الشعر الأبيض ولكن يعود مرة أخرى، ولكن يوجد عدة طرق مختلفة يمكن أن يتم استخدامها وأغلب طرق طبيعية مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر.

تحتوي الوصفات الطبيعية على مجموعة من المكونات الطبيعية التي يحتاج لها الشعر لدعم صبغة الميلانين التي تعالج هذه المشكلة ومنها ما يلي:

تعد الأملا الهندية من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة القوية التي تقضي على شيب الشعر وتستخدم كما يلي:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة الأملا الهندية.

قومي بوضع لب فاكهة الأملا وعصير الليمون واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ومن ثم يتم تدليك فروة الرأس جيداً وبعدها يتم غسيل الشعر في الصباح قومي بشطفها بالماء الفاتر والشامبو.

نبات القرع من النباتات التي تحتوي على عناصر طبيعية لها تأثير قوي وفعال على التخلص من الشيب والشعر الأبيض، كما أنه يعمل على جعل الشعر بلونه الطبيعي ويستخدم بهذه الطريقة:

قطرات زيت جوز الهند.

قطع مجففة من نبات القرع.

في وعاء قومي بوضع قطع نبات القرع المجففة وضيفي لها زيت جوز الهند.

يتم ترك نبات القرع في الزيت لمدة 4 أيام ومن ثم يتم غليه على النار حتى أن تصبح قطع القطر طرية يصبح لديك خليط بلون أسود وبملمس زيتي.

ثم ارفعيها من النار وتركيه حتى أن يبرد ومن ثم يتم تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط وتركه لمدة 15 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.