تتبيلة الفراخ المشوية مثل اكبر المطاعم المشهوره

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية ، تتبيلة الفراخ المشوية أكثر ما تبحث عنه السيدات التي تحب طهي أشهى وألذ الأكلات بأشكال وطرق متنوعة، حيث أن الفراخ تعتبر من أفضل أنواع اللحون الذي يفضلها الكثيرون وخاصة الأطفال بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للصحة.

نقدم لكم أفضل خلطة تتبيلة الفراخ المشوية الذي يمكن أن تستخدميها لتحضير ألذ فراخ مشوية كما يلي:

1 دجاجة كاملة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة خل.

2 شريحة بصل.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة فلفل حلو.

2/1 ملعقة صغيرة هال.

2/1 ملعقة قرفة.

رشة جوزة الطيب.

ورقة غار.

شرائح ليمون.

عود قرفة.

احضري الدجاجة وقومي بنقعها في الماء والملح والخل ومن ثم يتم رفعها من الماء وتركها حتى تصفى من الماء.

ثم ابدئي في تتبيلها بوضع الفرخة في بولا ضيفي لها من الداخل والخارج شرائح البصل ووضع جميع مكونات التتبيلة وتركها لمدة ليلة كاملة.

اخرجيها قبل الطهي بساعة كاملة ثم احضري زجاجة فارغة ولكن تكون قصيرة العنق واملئ الزجاجة بالماء.

احضري صينية الفرن الدائرية وضعي الزجاجة بها ثم يتم وضعها بالزجاجة مع تثبيت الأجنحة فوق الصدر باستخدام عيدان خشبية.

ثم يتم وضع الصينية في الفرن وتركيها على درجة حرارة 200 درجة مئوية واحرصي على سكب مقدار من الماء في الصينية مع إضافة شريحتين من الليمون وورق الغار وعود القرفة.

تترك الفرخة في الشوي لمدة 30 دقيقة وخفض درجة الحرارة حتى أن تصبح ناضجة ثم يتم لف الصينية حتى يتم تحميرها على جميع الجوانب ثم يتم إضافة ماء مغلي بقاعدة الصينية كام تجف الماء وانتظري لمدة 20 دقيقة ثم اخرجيها من الفرن.

قدميها مع طبق من سلطة الطحينة والخبز الأبيض والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.