طريقة عمل فطائر الجبنة بعجينة قطنية هشة

فطائر الجبنة ، المعجنات هي من اشهى الوجبات الي يعشقها الجميع والمعجنات كالفطائر والبيتزا والسمبوسك.. الخ، فهي من الوجبات الخفيفة التي يتناولها الجميع ويعشقها الكبار والصغار وسوف نتعرف على نوع جديد من الفطائر وهي فطائر الجبنة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل العجينة وطريقة الحشو. طريقة عمل فطائر الجبنة المكونات : نصف كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت

ماء دافئ للعجن

جبنة فيتا او اي نوع جبن موجود بالمنزل للحشو. طريقة التحضير: نقوم بوضع الخميرة في نصف كوب من الماء وملعقة سكر ونتركها حتى تذوب.

باحضار وعاء بلاستيك ونضع به الدقيق والملح واللبن البودرة ثم نقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة الزيت الى الدقيق ونقوم بفركه بأطراف أصابعنا حتى يدخل الزيت في العجين ويختلط به.

ثم نضع الخميرة الى العجين ونقوم بالتقليب الجيد.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ العجين بالتدريج ومستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق.

ثم نقوم بتغطية العجين ووضعه في مكان دافئ حتى تختمر.

ثم على سطح مفرود نقوم بوضع الدقيق ونقوم بتقسيم العجينة الى كور متساوية.

نقوم بفرد كل كورة على شكل مربع ونقوم بفرد الحشو عليها ونضع القليل من الجبن الموجود لديكي ويمكن اضافة زيتون او فلفل مقطع صغير فهو يعطيها نكهه محببة.

ونقوم يغلق العجينة على شكل مثلث.

ثم نقوم بخفق بيضة جيدا ووضعها على وجه الجبنة بعد ان تم رصها في صينية ثم نقوم لتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بإدخالها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ، ثم نقوم بإخراجها وتقدم ساخنة مع الشاي. طريقة عمل فطائر الجبنة السورية: طريقة عمل فطائر الجبنة المكونات :طريقة التحضير:طريقة عمل فطائر الجبنة السورية: المكونات : 3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

2 ملعقة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر

ماء دافئ العجن.

جبنة فيتا الحشو

جبنة رومي وجبنة موتزريلا

حزمة بقدونس

ملعقة كبيرة سمنة. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات الجافة معا، ثم نقوم بإضافة الماء والزبادي والزيت بالتدريج

ثم نقوم بالعجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ناعمة ثم نتركها لمدة ساعاةحتى تختمر.

نقوم بمزج البقدونس الى الجبنة وخلطهم جيد ثم نقوم بإضافة السمنة ونقوم بالخلط الجيد.

ثم نقوم باحضار العجينة وتقطيعها الى كور صغيرة ثم نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نقوم بفرد العجينة بشكل طولي ثم نقوم بوضع الحشوة بها ونقوم لتشكيلها على هيئة قارب. ثم نقوم لتسخين الفرن، ثم نقوم بوضع صينية الفطائر في الفرن وننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم باخراجها. قطع بروست البيك المقرمشة بالخلطة السرية الوسوم

فطائر الجبنة ، المعجنات هي من اشهى الوجبات الي يعشقها الجميع والمعجنات كالفطائر والبيتزا والسمبوسك.. الخ، فهي من الوجبات الخفيفة التي يتناولها الجميع ويعشقها الكبار والصغار وسوف نتعرف على نوع جديد من الفطائر وهي فطائر الجبنة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل العجينة وطريقة الحشو. طريقة عمل فطائر الجبنة المكونات : نصف كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت

ماء دافئ للعجن

جبنة فيتا او اي نوع جبن موجود بالمنزل للحشو. طريقة التحضير: نقوم بوضع الخميرة في نصف كوب من الماء وملعقة سكر ونتركها حتى تذوب.

باحضار وعاء بلاستيك ونضع به الدقيق والملح واللبن البودرة ثم نقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة الزيت الى الدقيق ونقوم بفركه بأطراف أصابعنا حتى يدخل الزيت في العجين ويختلط به.

ثم نضع الخميرة الى العجين ونقوم بالتقليب الجيد.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ العجين بالتدريج ومستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق.

ثم نقوم بتغطية العجين ووضعه في مكان دافئ حتى تختمر.

ثم على سطح مفرود نقوم بوضع الدقيق ونقوم بتقسيم العجينة الى كور متساوية.

نقوم بفرد كل كورة على شكل مربع ونقوم بفرد الحشو عليها ونضع القليل من الجبن الموجود لديكي ويمكن اضافة زيتون او فلفل مقطع صغير فهو يعطيها نكهه محببة.

ونقوم يغلق العجينة على شكل مثلث.

ثم نقوم بخفق بيضة جيدا ووضعها على وجه الجبنة بعد ان تم رصها في صينية ثم نقوم لتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بإدخالها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ، ثم نقوم بإخراجها وتقدم ساخنة مع الشاي. طريقة عمل فطائر الجبنة السورية: طريقة عمل فطائر الجبنة المكونات :طريقة التحضير:طريقة عمل فطائر الجبنة السورية: المكونات : 3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

2 ملعقة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر

ماء دافئ العجن.

جبنة فيتا الحشو

جبنة رومي وجبنة موتزريلا

حزمة بقدونس

ملعقة كبيرة سمنة. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات الجافة معا، ثم نقوم بإضافة الماء والزبادي والزيت بالتدريج

ثم نقوم بالعجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ناعمة ثم نتركها لمدة ساعاةحتى تختمر.

نقوم بمزج البقدونس الى الجبنة وخلطهم جيد ثم نقوم بإضافة السمنة ونقوم بالخلط الجيد.

ثم نقوم باحضار العجينة وتقطيعها الى كور صغيرة ثم نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نقوم بفرد العجينة بشكل طولي ثم نقوم بوضع الحشوة بها ونقوم لتشكيلها على هيئة قارب. ثم نقوم لتسخين الفرن، ثم نقوم بوضع صينية الفطائر في الفرن وننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم باخراجها. قطع بروست البيك المقرمشة بالخلطة السرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر الجبنة بعجينة قطنية هشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.