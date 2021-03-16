البسبوسة السحرية بحشوة المهلبية بطريقة أشهر الشيفات المصرية

تعد البسبوسة من أشهر الحلويات التي ننوع في طريقة عملها لذلك نقدم لكم البسبوسة السحرية بحشوة المهلبية على طريقة الشيفات المصرية المشهورة، وتكون ذات طعم لذيذ وشهي سوف ينول إعجابكم، وأن صينية البسبوسة السحرية بالمهلبية تكون طعمها مختلف تماما عن أي نوع آخر من البسبوسة فإليكم المكونات

مكونات وطريقة تحضير البسبوسة السحرية بالمهلبية

كما ذكرنا أن البسبوسة هى من أسهل الحلويات التي تقوم بصنعها ست البيت وتبدع فيها.

كوب إلا ربع من السكر كوب إلا ربع الزبدة كوب إلا ربع اللبن الحليب كوب إلا ربع من شربات الكنافة الثقيل ثلاث كوبيات من دقيق السميد نصف كوب من جوز الهند فانيليا ملعقة بيكنج بودر

نحضر طبق ونضع به السميد والبيكنج بودر وجوزالهند والفانيليا ونقلبهم.

نحضر كزرولة ونضع بها اللبن والسمن ونضعه على النار حتى يسيح السمن، ونضيف الشربات والسكر ونرفعة من على النار ونقوم بتذويبه جيدا.

نضع هذا الخليط على دقيق البسبوسة ونخلطهم ببعض جيدا.

نحضر صينية مقاس 30 ونقوم بدهنها بالزبدة الباردة ونضع بها ملعقة طحينة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 وندخل صينية البسبوسة لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نخفض درجة حرارة الفرن على200 لمدة عشرون دقيقة.

نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونضع الشربات الساخن.

نترك البسبوسة تتشرب الشربات وتبرد.

نضع كوبين ونصف من السكر، وكوبين ونصف من الماء، وقليل من عصير الليمون، ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق من بداية غليانه.

المكونات: كوبين من الحليب+ أربع ملاعق من النشا+ أربع ملاعق من السكر+ باكو من الفانيليا+ ملعقة كبيرة من القشدة.

كوبين من الحليب+ أربع ملاعق من النشا+ أربع ملاعق من السكر+ باكو من الفانيليا+ ملعقة كبيرة من القشدة. طريقة التحضير: نحضر كزرولة ونضع بها الحليب والنشا والسكروندوبهم جيدا، ونرفعه على النار لنحصل على خليط مهلبية كريمي، ثم نضيف ملعقة القشدة والفانيليا ونرفعها من على النار ونتركها خمس دقائق ثم نضعها فوق سطح صينية البسبوسة.

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