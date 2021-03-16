وصفة كيراتين معجزة للشعر من مواد طبيعية وتجبني المكواة والاستشوار

وصفة كيراتين معجزة للشعر من مواد طبيعية تمكنك من الحصول على شعر ناعم، والتخلص من مشاكل الشعر الخشن، حيث يعمل الكيراتين على فرد الشعر، كما يعمل على استعادة الشعر لرونقه وحيويته من جديد، وخاصة أن الشعر يتعرض للعديد من العوامل المختلفة التي من الممكن أن تؤثر فيه بصورة كبيرة، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تمتلك نفس مفعول الكيراتين.

كيراتين معجزة للشعر من الممكن أن يتم تصنيعه من الأفوكادو والموز، حيث أن الأفوكادو يمتلك العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الشعر، ومن أهم هذه الفوائد أنه يعمل على تنعيم الشعر وتطويله.

والموز أيضا يعد منعم قوي جدا للشعر، ويتم الاعتماد عليه بصورة أساسية في عملية فرد الشعر، ويمكنك تحضير وصفة الأفوكادو والموز بكل سهولة في المنزل من المكونات الآتية:-

ملعقة أفوكادو.

ثمرة من الموز.

بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون.

والآن دعونا نتعرف سويا على طريقة تحضير واستخدام ماسك الأفوكادو والذي يعتبر أفضل كيراتين طبيعي للشعر.

في البداية سوف نقوم بتقطيع وفرم الأفوكادو.

وبعد ذلك سوف نقوم بوضع ثمرة الأفوكادو في إناء مع إضافة باقي المكونات الأخرى، والقيام بمزجها بصورة جيدة.

وعندما يمتزج الخليط تماما نقوم بتطبيقه على الشعر، وتدليك الشعر باستخدام هذا المزيج.

ومن المفضل أن يتم ترك المزيج على الشعر لمدة تصل إلى 60 دقيقة حتي يحصل الشعر على كامل فائدة المزيج.

وبعدها يتم غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو الخالي من مادة الكبريت حتى لا نتسبب في سقوط الشعر.

ومن الممكن أن يتم تكرار تطبيق هذه الوصفة أربع مرات أسبوعيا حتى تتمكني من الحصول على نتائج مميزة.

وبهذه الطريقة سوف تتمكنين عزيزتي من تحضير كيراتين معجزة للشعر من المواد الطبيعية.