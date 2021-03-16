وصفة يابانية سحرية لتطويل الشعر بسهولة وبسرعة جربيها حيث تعتبر الوصفات التي تطول الشعر وتزيد من كثافته من أكثر ما تبحث عنه السيدات فمن منا لا تحلم بشعر صحي وطويل ويظهر بمظهر صحي، ويوجد على الإنترنت العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية للشعر، ولكن اليوم نقدم لكي وصفة يابانية لتطويل الشعر بسرعة.

وصفة يابانية سحرية لتطويل الشعر

أهم وصفة من وصفات تطويل الشعر اليابانية هي وصفة زيت الخروع فهو معروف بفوائده الكبيرة للشعر من تغذية وزيادة كثافة وإنبات وتتقوية لبصيلات الشعر من الجذور، وتتكون هذه الوصفة خليط متساوي من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ويتم دمجهم معاً في وعاء ثم تسخينه قليلاً ثم قومي بتدليك فروة الرأس جيداً بمجموعة الزيوت مع عمل مساج من أسفل إلى أعلى هذا التدليك يحفز خلايا فروة الرأس ويعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يجعل التغذية تصل إلى بصيلات الشعر مما يساعد على تطويل الشعر وتغذيته وعلاجه من التقصف والتساقط.

ماسك الأرز الياباني لترطيب الشعر

تعتمد النساء في اليابان على الأرز في المطبخ بشكل عام وفي الوصفات التجميلية فالسر الياباني وراء نقاء بشرتهم هو استخدام الأرز في عمل الكثير من الأقنعة، كذلك للشعر أيضاً هناك العديد من الوصفات التي تعتمد على الأرز لعلاج مشاكل الشعر ومنها:

قومي بنقع كوب كبير من الأرز في 4 أكواب من الماء لمدة خمس أو ست ساعات حتى ينزل الأرز جميع فيتاميناته في الماء.

صفي الأرز جيداً ثم بللي شعرك جيداً بماء الأرز وتأكدي أن الماء وصل لكل الشعر بشكل جيد.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر واغسليه بالشامبو.

من خلال الوصفة ستحصلين على شعر صحي ولامع وبتكرارها مرة أسبوعياً ستلاحظين الفرق في طول الشعر وكثافته.