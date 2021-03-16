نقدم لكم تكات وأسرار الفطير الفلاحي بالسمن البلدي على طريقة الجدات الأصلية، حيث أن الفطير الفلاحي أو الفطير المشلتت يعتبر واحد من أهم المخبوزات التي يشتهر بها الفلاحين في جنوب مصر مقارنة بغيرهم من المحافظات الأخرى في الشمال.

تكات وأسرار الفطير الفلاحي بالسمن البلدي

يعرف الجنوب المصري الفطير الفلاحي أو كما يطلق عليه الفطير المشلتت الذي ينتشر بكثرة في محافظات الجنوب المصري نظراً لأن من مكونات هذا الفطير الزبدة الفلاحي التي تتوفر بكثرة في هذه المناطق، لذلك نجد أن الفطير يتم عمله بشكل احترافي، ويحتاج عمل الفطير إلى الكثير من المكونات التي يجب توفرها، ذلك بجانب الخبرة اللازمة عند عمله.

مكونات الفطير الفلاحي

كيلو دقيق والذي يكفي لعمل فطيرتين ويمكن زيادة الكمية إذا أردت.

كمية ماء فاتر تكفي لعجن كمية الدقيق.

ذرة ملح.

سمن مع زبدة على حسب الرغبة.

زيت ذرة

معلقة صغيرة سكر.

الأدوات التي يتم استخدامها

عود خشب أو نسابة.

إناء العجن .

فرن ساخنة.

صاج لوضع الفطير عليه أو من الممكن استخدام ورق قوي يتم قصه على شكل دائري.

طريقة تحضير الفطير الفلاحي

تتعدد طرق تحضير الفطير من شخص إلى آخر وكذلك بالنسبة للمقادير.

وضع الدقيق في الإناء مع ذرة الملح والسكر.

ثم نقوم بسحب الماء والعجن حتى تتكون عجينة سهلة الفرد.

يترك العجين لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح.

ثم يتم تقطيع العجينة على شكل كرات كبيرة بحيث تكون كل قطعة فطيرة كبيرة.

يتم خلط السمن مع الزيت والزبدة حتى يندمجوا مع بعض.

نقوم بفرد العجينة بالنشابة أو العود الخشب وتكون على شكل دائري، ويمكن زيادة حجمها باليد حتى تكون رقيقة جداً.

نقوم برش السمن على الفطيرة من جميع الجوانب.

ثم نقوم بتطبيق العجينة بالنصف ووضع طبقة من السمن، ثم نكرر عملية التطبيق مرة أخرى مع مراعاة اختلاف الجانب مع رش السمن حتى يصبح شكل العجينة مستطيل أو بشكل أدق يكون الغرض 2 سم مع الطول على حسب الفطيرة.

نقوم بلف العجينة مثل العجلة الدائرية.

نترك العجينة على الصاج أو الورق حتى ترتاح.

ثم نقوم بعد عدة دقائق بفرد الفطيرة.

يتم وضع الفطيرة على الفرن حتى يصبح لونها أحمر مع الحرص عدم سخونة الفرن بشكل مبالغ حتى لا يحمر الشكل الخارجي ويبقى الداخل نيئ.