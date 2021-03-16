وصفة جبارة ضعيها مرتين أسبوعياً على وجهك للحصول على بشرة بيضاء كالثلج على الدوام، كما يمكنك استعمالها أيضا على أي منطقة بجسمك تعاني من الاسمرار والتصبغات في لون الجلد، بحيث تعمل بشكل فعال للغاية على توحيد لون الجلد وتبييض البشرة، وكذلك علاج الاسمرار الناتج عن العوامل الخارجية التي تتعرض له البشرة بشكل شبه يومي، كما أثبتت نتيجة رائعة في محاربة تشققات وجفاف البشرة وعلاج التجاعيد، بل وتساعد في نفس الوقت على إظهار نضارة البشرة وتعالج بهتان الوجه، كل تلك النتائج المذهلة لبشرتك سوف تحصلين عليها من مرتين استعمال فقط في الأسبوع، إلى الدرجة التي سوف تجعل كل من حولك يتساءل عن صفاء وبياض بشرتك.

تبييض البشرة كالثلج في وقت قصير

بمكونات بسيطة جدا من منزلك ومن خلال وصفتنا اليوم سوف تتخلصين بمشيئة الله من اسمرار البشرة، والتي تنتج في معظم الأحيان من سوء التغذية، وكذلك استخدام مستحضرات التجميل الضارة بالبشرة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، احضري إناء فارغ ثم على حسب الكمية المطلوبة إذا كنت سوف تستخدمن الخلطة للبشرة أو للجسم، ضعي اتنين معلقة من الزبادي ثم معلقة صغيرة من الخميرة، وقومي بإضافة اتنين معلقة صغيرة من ماء الورد وتقلب جيدا.

بعد ذلك ضعي على الخليط نصف معلقه صغيرة من النشا ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند، ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لمده نصف دقيقة، ثم في الخطوة الأخيرة ضعي ملعقة من دقيق الأرز أو الأرز المطحون بعد غربلته، ويقلب جيدا وبعناية حتى تحصلين على قوام كريمي مناسب يمكن فرده بسهولة على بشرة الوجه والجسم.

طريقة استخدام تفتيح لون الوجه

أولا يجب غسل الوجه والجسم قبل وضع الخليط بماء ساخن لفتح المسامات المغلقة، ويجب تحريك المنطقة المطلوب تفتيحها وتبييض لونها بحركات دائرية على هيئة مساج بسيط للجلد، يوضع الخليط على البشرة أو الجسم ويترك حتى يجف تمام وعندما يشد على البشرة يعامل معاملة اسكراب التقشير، فيدلك جيدا بحركات دائرية وحركات غير منتظمة لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت، ويترك من نصف ساعه إلى ساعه كامله ثم يغسل بالماء البارد، وبعدها يوضع القليل من زيت جوز الهند على البشرة مباشرة بعد إزالة الخليط من الوجه، تستخدم هذه الوصفة من مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر كامل، وسوف تظهر نتيجة التبييض الرائعة للوجه من ثاني أسبوع، ولكن يجب الاستمرار في الاستخدام للحصول علي نتيجة دائمة.