اسرار عمل بلح الشام المقرمش في مطبخك مثل أكبر متاجر الحلويات

يعد بلح الشام من أحد الحلويات السورية المعروفة والمشهورة بطعمها اللذيذ والشهي والتي يمكن اعدادها بطريقة سهلة للغاية في مطبخك وعلى الرغم من سهولة مكوناته البسيطة والرخيصة وأيضا سهولة إعداده إلا أن فشل الكثير من السيدات تسبب في إحباطهم من إعداده على شكل صحيح في البيت وباتوا يفضلن شراؤه من الخارج، ولكن يمكنك الان إعداده بطريقة ماهرة كما في أشهر متاجر الحلوى وفقا للخطوات التي سنذكرها لك بهذا المقال.

بلح الشام

يمكن اعداد اشهى واشهر الحلويات الشامية في البيت من خلال تحضير المكونات التالية:

كوب من الماء.

2 ملعقة من الزبدة اللينة.

2 ملعقة زيت نباتي.

3 حبات بيض.

سكر

فانيليا.

كوب الا ربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة سكر بودرة

لتحضير الشربات من خلال كوب ماء و2 كوب سكر وعصير نصف ليمونة.

نبدأ بصنع الشربات في وعاء على النار نضيف مقدار الماء مع السكر ونقلب جيدا حتى تمام الذوبان، وبمجرد الغليان نضيف عصير الليمون، ويترك ليغلي قليلا حوالي خمس دقائق ويتم رفعه من على النار ويوضع جانبا.

في وعاء عميق يتم وضع مقدار من الماء مع الزيت والسمن والسكر والفانيلا والملح ويتم التقليب حتى الغليان على النار.

لنضيف عليه المزيج مقدار الدقيق مع التقليب حتى تبدا العجين بالتقشير من خلال الجوانب.

يتم رفع الوعاء من على النار، ويتم سكب العجين في وعاء اخر ونتركه حتى يبرد.

نبدأ بإضافة البيض للعجين تدريجيا مع التقليب.

في كيس الحلواني الخاص ببلح الشام.

نضع العجين مع إضافة شكل مسنن بلح الشام الخاص به.

في مقلاة بها زيت بارد على النار ونبدأ بوضع عجين بلح الشام بأشكال طولية.

احرص على عدم وضع الكثير حتى تتمكن من التقليب.

بعد ان تحمر جيدا ابدا برفعها من على النار وتصفيتها من الزيت ووضعها في الشربات وتصفيتها مرة أخرى وبالهنا والشفا.

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طريقة عمل بلح الشام