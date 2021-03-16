علاج حب الشباب بسرعة بوصفات طبيعية في المنزل

علاج حب الشباب بسرعة يعتمد على كثافة انتشار الحبوب ومدة وجودها في البشرة، حب الشباب هي عبارة عن حبوب دهنية الأصل، تنشأ نتيجة زيادة الإفرازات الدهنية على البشرة مع تراكم ووجود الخلايا الميتة، وتختلف أسباب حب الشباب من شخص إلى آخر تبعاً للكثير من العوامل التي تؤثر على ظهور تلك البثور أو الحبوب على البشرة، وهي تكون على هيئة بثور بيضاء، قد تحيط بها منطقة دائرية من الإلتهابات، فتبدو البشرة كلها وكأنها تصبغت باللون الأحمر، في السطور التالية نقدم لكم طرق التخلص من حب الشباب وأفضل علاج لحب الشباب وأهم أسباب ظهوره

علاج حب الشباب بسرعة

هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج حبوب الشباب أولها وأهمها هي استشارة الطبيب في حال كان حب الشباب متواجداً بكثرة على البشرة أو سريع الانتشار أو موجود منذ فترة، فالعلاقات المنزلية وحدها لا تصلح في الكثير من الأحيان ولكنها قد تساهم في تخفيف ظهور حب الشباب أو قد تعالجها في بعض الأحيان في حالة وجود حبوب خفيفة على البشرة، ومن أهم الأشياء المنزلية التي تساعد على القضاء على حب الشباب ما يلي:

تُخلط ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم توضع على البشرة.

يُترك ماسك القرفة على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل.

تُهرس ثمرة من البابايا ثم نوضع مباشرة على البشرة لمدة نصف ساعة.

تُغسل البشرة ويكرر هذا القناع مرة كل أسبوع.

يُفرك قرص من الأسبرين أو يُذاب في بضع قطرات من الماء.

يوضع على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يُغسل ومن الممكن أن يُكرر هذا الماسك كلما وجدت التهابات حول بثور البشرة.

ماسك القرفة والعسل لعلاج حب الشبابقناع الباباياالأسبرينأسباب ظهور حب الشباب

هناك عدة أسباب لظهور حب الشباب ومنها:

التغيرات الهرمونية الناتجة عن سن البلوغ، لذلك غالباً ما توجد حبوب الشباب طوال سن المراهقة.

طبيعة البشرة الدهنية التي تؤدي إلى كثرة الإفرازات الدهنية والتي بدورها تؤدي إلى تكوين حب الشباب.

بعض العوامل النفسية تؤدي إلى ظهور حبوب الشباب مثل القلق والتوتر والإجهاد.

علاج حب الشباب في يوم واحد

بعض الوصفات من شأنها أن تخفف من شكل حبوب الشباب من أول استخدام، يمكنك استخدامها في حالة كان لديك مناسبة أو في حالات الطوارئ، نذكر بأن تلك الحيل لا تمثل علاجاً ولن تخفي حبوب الشباب ولكنها تخفف من مظهرها:

تُخلط ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي مع ملعقة كبيرة من چل الصبار ثم توضع على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تغسل.

من الأفضل أن تكون البشرة قبل الماسك محاضرة بأن تكون مغسولة بغسول مضاد لحبوب الشباب.

تغسل البشرة بالغسول المخصص لحب الشباب.

نضع القليل من معجون الأسنان فوق كل حبة في المساء ثم نتركها بصباح اليوم التالي ونغسلها.

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