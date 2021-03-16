55 نصيحة ديكور من الخبراء..اعرفيها معانا

في فرق كبير ما بين غرفة متصممة من مصمم داخلي محترف وواحدة تانية من تصميم مصمم ديكور داخلي او احنا مصممنها بنفسنا ، الفرق بيكون ما بين الالوان, ترتيب الاثاث, تخطيط الاضاءة, وحتى وضع الستاير ، المصممين المحترفين عندهم مجموعة كبيرة من الحيل اللي ممكن تحول البيت لمساحة رائعة ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم مجموعة نصايح ديكور واسرار من الخبراء هتساعدك في تصميم البيت بشكل محترف.

نصايح ديكور:

1- تخطيط المساحات:

من اكتر الاخطاء اللي ممكن يقع فيها غير المصممين او خبراء الديكور هي المساحات في المخطط المفتوح ، وحشر كتير من الاثاث في منطقة واحدة من غير ترك مساحة للمشي بشكل مريح ، المفروض يكون عرض المساحة الاكتر استخدام في البيت 90 سم على الاقل وهي المساحة اللي تكفي مرور شخصين جنب بعض.

2- المساحات بين الاثاث:

زي ما اتكلمنا في النقطة اللي فاتت عن المساحة الكافية ، هنكملها في النقطة دي وهي التأكد بوجود مساحة كافية للتنقل في اكتر الاماكن الزحمة في البيت ، على سبيل المثال ، المفروض ترك مساحة حوالي 45 سم بين الكنب والكراسي وترابيزة الانترية في غرفة المعيشة ، ده هيديكي مساحة كبيرة للقعدة والتحرك بحرية وفي نفس الوقت ما تبقيش بعيدة عن مكان الترابيزة.

3- قوة الرقم 3:

الرقم 3 هو رقم سحري لما الموضوع يتعلق بالتصميم والديكور ، وكمان الارقام الفردية بشكل عام ، تجميع الارقام الفردية لاي عنصر عندك سواء مخدات, فازات, صور, شموع ،هيجبر العين انها تركز في المكان ده اكتر من التنسيقات الزوجية او المتناسقة.

4- تقسيمة 70 – 30:

في حيلة تانية مفيدة جدا ومضمونة للحصول على النسب الصحيحة وتحقيق التوازن بين الستايلات المختلفة في الديكور في نفس المساحة ، وهي عمل 70% من الديكور بستايل معين وتكملي باقي الغرفة ال 30% بستايل مختلف تماما ، مثلا تعملي النسبة الاكبر ديكور تقليدي او كلاسيك مع لمسة من العناصر الحديثة او العكس.

5- اختيار الارضيات:

استخدام نفس الارضية في كل الغرف او الاماكن المختلفة في البيت طريقة سهلة عشان تخلي المساحة تبان اكبر بكتير من المساحة الحقيقية ، لو عندك غرفة كبيرة بمخطط مفتوح اعملي الارضية كلها واحدة وممكن تستخدمي السجاد للتفريق بين مكانين وتقسيم المساحة ، ده هيخلق انطباع ان كل غرفة منفصلة عن التانية وفي نفس الوقت كلهم متماسكين كجزء واحد من نفس المجموعة الاكبر.

6- وازني بين الالوان:

لو عايزة طريقة آمنة للتنسيق بين الالوان في مخطط ثلاثي الالوان ، التزمي ب 60% للون المخدات ، و 30% لون ثانوي ، و 10% لونك المميز بالطريقة دي هيبقى من الصعب انك تغلطي في تنسيق الالوان ، ولو عايزة تضيفي لون رابع ، قسمي اللون الثانوي للونين.

7- اعادة تدوير الاثاث القديم:

تحويل الاثاث القديم لقطعة جديدة ومختلفة تعتبر من اسرار الديكور لكتير من المصممين ، بكل بساطة ممكن تعيدي دهان اي قطعة قديمة عندك عشان تضيفي لون وشخصية للبيت بميزانية منخفضة ، وممكن تختاري دهان متعدد الامكانيات بحيث ماتحتاجيش طبقة تمهيدية قبل الدهان وتقللي من وقت التحضير.

8- لون الحوائط:

دهان الحوائط بألوان متناغمة او متناقضة ممكن انه يغير احساس الغرفة بالمساحة ويضيف لمسة حلوة على الغرفة ، استخدمي دايما مجموعة من الالوان اللي تعكس شخصيتك.

9- تسليط الضوء على الدفاية:

الدفاية المدهونة بألوان زاهية لوحدها بتضيف للمكان مهما كان تصميمها ، وتقدري تستفادي من المساحة اللي فوقيها تحطي كتب, شموع, زرع.

10- ضيفي تحديثات موسمية:

الاهتمام بالتفاصيل بيضيف لمسة حترافية للمكان ، وتقدي تحققي ده عن طريق الاكسسوارات البسيطة بحاجات تعكس الموسم الحالي ، زي الصورة اللي قدامنا مثلا الاكسسوارات بتعكس جو الخريف.

11- ارفف الكتب:

عشان تخلي ارفف الكتب متنسقة بشكل حلو ومش زحمة ، رتبي الكتب بشكل افقي وراسي عشان تستغلي المساحة كويس ، وتأكدي انه يكون في تلتين للكتب ، وتلت للاكسسوارات زي الزرع, الزهور.

12- مستوى التليفزيون:

افضل ارتفاع لتعليق التليفزيون او وضعه هو انه يكون في مستوى العين ليكي وانتي قاعدة في غرفة المعيشة ، ولو في تليفزيون في المطبخ يبقى ارتفاعه هيكون في مستوى العين وانتي واقفة ، ومسافة مشاهدة التليفزيون المثالية المفروض هي حوالي 1.5 ضعف المسافة القطرية لشاشة التليفزيون.

13- الالواح الخشبية:

الواح الجدران الخشبية بتضيف طابع مميز للبيت ، تقدري تستخدميها كبديل لدهان الحوائط ، بتدي لمسة حلوة للبيت ، وممكن تدهني الالواح بألوان غامقة او صامتة لاضافة لمسة حديثة.

14- الضوء الطبيعي:

مافيش بديل عن الضوء الطبيعي ، هو مش بس مفيد لصحتنا ، ولكن كمان بيأثر على الالوان ، دايما قبل ما تعملي ديكور اي غرفة بصي الاول للضوء اللي بيدخلها لانه بيأثر على الالوان ، مثلا الغرف المواجهة للجنوب بيدخلها اكبر قدر من الضوء في حين ان المواجهة للشمال بيدخلها ضوء اقل ، وبالتالي الوان الدهان هتختلف من غرفة للتانية حسب الضوء اللي بيدخل لكل واحدة فيهم.

15- ورق حائط في الحمام:

انتي مش محتاجة ابدا تتمسكي بالبلاط في الحمام ، ورق الحائط في الحمام ممكن تضيف لمسة مميزة ومختلفة جدا ، وهو مكان مناسب لاستخدام النقشات الغامقة والالوان اللي مش بتقدري تستخدميها في اي مكان تاني في البيت ، الطبعات الكبيرة هتكون مناسبة جدا وملفتة للنظر بشكل خاص في المساحات الصغيرة ، بس دوري دايما على ورق الحائط المخصص للحمام مقاوم للغسيل والمية.

16- لمسة باللون الاسود:

في تفكير غلط سائد ان اللون الاسود بيخلي المكان مقفول وكئيب ، ولكن الحقيقة المصممين بيستخدموه كلمسة في الديكور لانه في الواقع ممكنه انه يزود الشعور بالمساحة من خلال استخدم اغمق درجة في المكان اللي عايزة “تدفعيها للخلف” المفتاح هو استخدام اللون الغامق بشكل بسيط وصح مع خلفية او حوائط فاتحة ، التباين في الالوان ده بيضيف لمسة رائعة جدا للمكان.

17- السرير:

غرفة النوم المفروض انها تعكس شخصيتك ، وبما ان السرير بيكون واخد المساحة الاكبر فاكيد هيحتاج لاهتمام ، دوري دايما على الملايات تكون بنوعية جيدة بألوان وتصاميم تكمل باقي ديكور الغرفة ، مع مخدات مزخرفة وبطانية مناسبة.

18- طبقات الالوان:

استخدام اكتر من درجة من نفس اللون بيضيف لمسة حلوة للمكان ، وهي خدعة مش ممكن تغلطي فيها ابدا ، حطي طبقات من نفس اللون او بدرجات مختلفة مع اضافة ستايل او نمط معين ليهم ، ابدأي بمجموعة من المخدات على الكنبة وبعدين اتنقلي للعناصر الاكبر في المكان ، على سبيل المثال ، دهن قطعة اثاث بنفس لون الحيطة اللي وراها.

19- استخدمي قطع مميزة:

القطع المميزة اللي بتكون بأشكال مختلفة وغير تقليدية دايما بتضيف للغرفة لمسة حلوة ومختلفة ، حطي كرسي بتصميم مميز, او مصباح ارضي, او خزانة جانبية.

20- الاثاث متعدد الاستخدامات:

الاثاث متعدد الاستخدامات يعتبر سلاح سري للمصممين ، تقدري تدخلي قطعة اثاث تستخدميها لكذا غرض وده بيكون عملي جدا بشكل خاص في الشقق الصغيرة ، تقدري تحطي القطعة في اي جنب من الغرفة في الوقت اللي مش هتستخدميها فيه ، على سبيل المثال ، كرسي صغير بغطا ممكن يتحول لترابيزة جانبية وقطعة تخزين في نفس الوقت.

21- استخدام عناصر بحجم كبير:

الحجم الكبير بيكون ملفت في التصميم وبيضيف لمسة انيقة ، وبيخلق كمان جو مريح ودافي للغرفة ، على سبيل المثال ، المصابيح المعلقة من الحاجات المثالية جدا اللي ممكن تستخدميها ، لانها هتعمل تأثير كبير في المكان وفي نفس الوقت مش هتشغل مساحة كبيرة.

22- استخدام الخشب:

لو الغرفة ناقها الدفء ولمسة مريحة ، مافيش حاجة افضل من الخشب لاضافة لمسة الدفء للمكان.

23- اختبار لون الحوائط:

قبل ما تعتمدي لون الحيطة بتاعك ، مهم جدا انك ترسمي عينة على الحيطة وشوفي اللون في ظروف الاضاءة المختلفة عامل ازاي ، وعشان متعمليش فوضى كتير ، ممكن ترسمي الالوان على ورقة مقاس A3 وحركيها في كل انحاء الغرفة طول اليوم ، ولاحظي اللون بيبقى عامل ازاي في زوايا مختلفة.

24- قياس ابعاد غرفة الطعام:

ارتفاع ترابيزة السفرة المثالي هو 74 سم ، مع مساحة 45 سم للارجل ومساحة 75 سم بين الترابيزة والحيطة ، عشان تقدري تقومي وتقعدي بشكل مريح ، وكل مكان للجلوس المفروض يكون عرضة حوالي 65 سم.

25- الارضيات:

بالظبط زي الاسقف الارضيات من اخر الحاجات اللي بنفكر فيها ، لكن الارضيات ممكن تضيف نتيجة مذهلة للمكان ، المفتاح بس هو دمج التوازن بيت الارضية وباقي الغرفة ، على سبيل المثال ، لو الارضية فيها زحمة كتير اتأكدي ان باقي الغرفة تكون محايدة وبسيطة ، ودوري على قطع الاثاث اللي رجلها صغيرة ، وارفعي اللي تقدري ترفعيه عن الارض.

26- تنسيق الالوان:

عجلة الالوان مهمة جدا في التصميم الداخلي ، لانها هتساعدك في تنسيق لونين مع بعض بسهولة ، تقدري تستخدمي الوان متقابلة من عجلة الالوان ، او الوان جنب بعض ، او تستخدمي تصميم جريء من تلات الوان.

27- النسبة الذهبية:

النسبة الذهبية هي نسبة بيستخدمها المصممين المحترفين ، وهي بتعتمد على تقسيم المساحات لتلتين وتلت ، على سبيل المثال ، زي الصورة اللي قدامنا في غرفة النوم السرير والكومودينو هياخدوا تلتين الغرفة ، ووحدة الرفوف هتاخد التلت ، وده بيخلق احساس بالتوازن في المكان.

28- تكرار الاكسسوارت:

تكرار الاكسسوارات في المكان هي طريقة بتخلي الدماغ تقرا المساحة ككل متناغم مع بعضه ، على سبيل المثال ، اختيار الشكل المستطيل في الصور, الكنبة, والمخدات ، ونفس الموضوع مع زوايا المرايا المستديرة, والترابيزة المستديرة, والزهرية.

29- تنسيق الاضاءة الداخلية:

غالبا الاضاءة بتكون من اخر الحاجات اللي بيتم التفكير فيها عند معظم الناس ، ولكن في الحقيقة هي المفروض تكون اول حاجة ، لانك محتاجة تفكري بعناية لكل مكان هيروح فيه كل لمبة والمفاتيح واماكن الكهربا ، مع التأكيد على عمل مزيج متناسف من الاضاءة العلوية, اضاءة المهام, الاضاءة المزاجية, والاضاءة المميزة ، استخدام الضوء المناسب ودرجة السطوع المناسبة هيساعدك في تحسين مظهر المكان.

30- الالوان الغامقة:

ايه افضل حاجة عشان تحققي اقصى استفادة من غرفة ضلمة؟ الاكيد الاجابة هتكون انك تدهنيها باللون الابيض عشان تعكس اكبر قدر ممكن من الضوء ، ولكن ده ممكن يدي الغرفة درجة رمادية كئيبة ، بدل ده اعملي الجزء الضملة بألوان عميقة وغنية عشان تخلقي تصميم مريح ، مع لمسات بلون فاتح ، مع التأكيد باستخدام اضاءة كتير تكون طبقات.

31- استوحي تصاميمك من الطبيعة:

مش مضطرة تقضي ساعات طويلة تدوري على صور ديكورات تستوحي منها ، بصي حواليكي واستوحي من الطبيعة ، خدي صور للطبيعة حواليكي تساعدك في تصميمك الداخلي ، زي الصورة اللي قدامنا دي تصميمها مستوحى من الشاطيء والبحر بألوانة.

32- اعملي غرفة خارجية:

لو عندك مساحة لغرفة خارجية ، اتعاملي معاها زي ما بتتعاملي مع غرفة المعيشة من السجاد, الاضاءة, الكراسي المريحة, مكان الاكل ، مع الاكسسوارات والنباتات المعلقة لتزيين المكان.

33- استخدمي انماط مختلفة:

الجمع ما بين انماط مختلفة ممكن تحسي انه صعب التنفيذ ، ولكن نصيحة المصممين انك تستخدمي انماط مختلفة بألوان متشابهة ، او نمس النمط ولكن بمقاييس مختلفة ، على سبيل المثال ، جربي الازهار الصغيرة الممزوجة بالازهار الكبيرة ، او اختاري اشكال هندسية جريئة بألوان مختلفة زي الصورة اللي قدامنا.

34- بلاط متشابه للارضية والحوائط:

مين قال انه مينفعش تستخدمي نفس البلاط المزخرف على الحوائط والارضيات؟ تقدري تعملي ده وتستخدمي نفس التصميم من الارضية للسقف للحصول على تصميم مميز بأقصى قدر من التأثير.

35- ترتيب الغرفة بشكل صح:

مش شرط ابدا تنك تحطي اثاث على طول حوائط الغرفة ، لو غرفة المعيشة بتاعتك كبيرة ، تقدري تحطي الكنب والكراسي في وسط المساحة ده هيخلق مساحة مريحة للقعدة ، وده بيكون مناسب جدا مع المخطط المفتوح ، ولو غرفة المعيشة صغيرة اوي بحيث انه مينفعش تحطي كنبة مركزية في النص ، يبقى خليها في محاذاة الحيطة ، ورتبي بعض الكراسي بذراعين بزاوية (مواجهة للكنبة).

36- متخافيش من المساحات السلبية:

على قد ما الموضوع مغري قاومي الرغبة في انك تملي كل ركن وحيطة ورف في الغرفة ، والا هتواجهي الاحساس بالفوضى في المكان وهتحسي انه زحمة ، بدل ده سيبي بعض المساحات فاضية ، ودهان الباب والاطار بنفس لون الحيطة تعتبر خدعة جيدة ، لانها هتبقى جزء من مساحة الغرفة ، وده هيدي احساس بوجود مساحة فاضية او وسع في المكان.

37- استخدمي لوحة بحجم كبير:

ممكن تستخدمي لوحة بحجم كبير ، او تستخدمي لو صغيرة جنب بعض هتديكي نفس التأثير ، ولكن اكيد مافيش حاجة تتقارن بلوحة كبيرة على الحيطة بتجذب انتباه اي حد يدخل المكان على طول ، ممكن تحطي لوحتين جنب بعض جنب الدفاية بدل فوق بعض عشان تحققي اكبر قدر من التأثير ، ولو ميزانيتك ماتسمحش بلوحة كبيرة ، تقدري تجيبي واحدة صغيرة تعليقها فوق الكنبة على الجنب ، لان تعليقها في النص هيخليها تبقى ضايعة في نص المساحة الفاضية.

38- اعملي تفاصيل مميزة:

سواء رسمتي مربعات او دواير على الحيطة زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، او لوحة جدارية او استخدام تصميم احادي اللون ، في طرق كتير تقدري تستخدمي بيها الدهان عشان تعملي تصميم مميز ومبتكر ، فكري دايما بره الصندوق واعملي حاجة مختلفة على الزوايا واطارات الابواب.

39- استغلي اي قطعة:

مافيش حاجة في البيت مش مفيدة او متقدريش تستغليها ده مبدأ كل المصممين المحترفين او حتى الهواة ، لو في حاجة بتحبها سواء قطعة اثاث او عمل فني ، فكري في افضل الطرق اللي ممكن تستغليها بيها.

40- استغلي الحيطة:

الحيطة تعتبر عنصر اساسي في الديكور الداخلي ، استغليها في تعليق اللوحات والصور بشكل صح ، ممكن تقصي ورق مقوي لكل اطار عايزة تعليقة وتبدأي ترتبيهم وتشوفي الترتيب المريح او الافضل بينهم.

41- اختيار السجادة:

السجاد من الطرق المثالية لرسم مخطط التصميم الداخلي ، لو السجادة صغيرة اوي ممكن تبان ضايعة في وسط الكلام ، من الناحية المثالية ، السجادة المفروض تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث ان بعض ارجل الاثاث او كلها تكون على السجادة ، السجادة الصغيرة تحت ترابيزة القهوة هتعمل اضافة حلوة للمكان ، والسجادة اللي اللي تحت السفرة المفروض تكون الارجل الاربعة بتاعة الكرسي على السجادة ، وحطي في اعتبارك انك تستخدمي السجاد بطرق مختلفة سواء اكتر من سجادة متداخلين مع بعض ، او حتى معلقة على الحيطة.

42- السجاد على السلالم او في المدخل:

لو عايزة تبيني المدخل او السلم اوسع ، بدل ما تغطي المساحة كلها بالسجاد ، حطي السجادة مع ترك حوالي 8 سم من غير سجاد على الجانبين ، الطريقة دي بتخدع العين وهتدي ايحاء ان المكان اوسع من مساحتة الحقيقية.

43- اختاري الطلاء غير السام:

عند اختيار الطلاء او دهان الحيطان بنختار اللون اول حاجة وبننسى حاجات تانية ، زي تأثير الدهان على صحتك ، حطي في اعتبارك انك تشتري دهانات مصنوعة من مواد طبيعية خالية من اي كيمياويات (او كمية قليلة جدا) ممكن تكون النوعيات دي اغلى شوية لكن افضل بكتير ليكي ولصحتك خصوصا في غرفة الاطفال.

44- استخدام خامات ناعمة:

استخدمي خامات ناعمة في انحاء المكان كله ، سواء اغطية صوف ناعمة او مخدات حرير ، والحيطان المصنوعة من الطوب الخام لحد التشطيبات اللامعة والمرايات.

45- اهتمي بالسقف:

السقف يمكن من الحاجات اللي اخر حاجة بنفكر فيها ومش بنديها اهتمام زي باقي الديكور ، في الغالب بنستخدم للسقف اللون الابيض التقليدي الممل ومش بنحاول نغير ، لكن بنصصحك انك تضيفي الوان او ورق او حتى اضافة لوحة جدارية ده بيضيف لمسة راقية جدا للمكان ، بالنسبة للالوان الغامقة للسقف بتدي دفء وراحة للمكان ، في حين ان الدهانات المعدنية او بلاط القصدير المزيف بتدي مظهر كلاسيك.

46- ابدأي بالكنبة:

لو عندك مساحة مفتوحة ومش عارفة تنظيمها منين بننصحك تبدأي بالكنبة لانها عادة بتكون اكبر قطعة اثاث في الغرفة ، وهيكون من السهل انك تنظمي باقي العناصر في المكان حولين العنصر الاكبر ، ولما تختاري مكان الكنبة حطي في اعتبارك الضوء والمساحة اللي حواليها وايه المنظر اللي عايزة تبصي عليه وانتي قعدة على الكنبة ، واستخدمي الطريقة دي مع باقي الغرف ، سواء كان سرير في غرفة النوم ، او ترابيزة السفرة في غرفة الطعام او في المكان المخصص ليها.

47- ضيفي جو مع اضاءة مزاجية:

الاضاءة المزاجية ممكن انها تخلق على الفور الجو المناسب ، تركيبها في كل غرفة هيعزز فورا تنوع نظام الاضاءة في الديكور ، حاولي تستخدمي اضاءات مختلفة ما بين الليد, اللمبات, الشموع, الفوانيس, واضواء الحائط ، حاولي كمان تستخدمي الاضاءة الليد تحت الرفوف عشان تبرزي المكان اكتر.

48- استخدمي لونين على الحيطة:

ممكن تغيري بدل الاعتماد على لون واحد للحيطة تستخدمي لونين متناسقين ، زي ما هو اين قدامنا في الصورة.

49- لمسة فنية على الحيطة:

في طريقة تعملي بيها لمسة فنية على الحيطة وفي نفي الوقت مش مكلفة ، وهي انك ترسمي الوان مختلفة جنب بعض زي اللي قدامنا في الصورة ، او على قطعة من القماش تتلون وتتحط جنب بعض.

50- علقي الستاير على ارتفاع عالي:

الستاير ممكن تضيف للغرفة وممكن تبوظ شكلها ،اختاري للستاير قماش فاخر زي المخمل عشان تضيفي لمسة فخمة للديكور ، وواحدة من اكتر الغلطات اللي معظمنا بيقع فيها هي تعليق الستارة فوق اطار الشباك على طول وده بيدي احساس ان السقف واطي ، الصح انها تتعلق بارتفاع عالي هتخلي الغرفة تبان سقفها عالي.

51- وازني اضاءة الحمام:

ماتعلقيش ابدا شمعدان الحمام فوق المراية ، ده هيخلي المكان يبان باهت ، بدل كده ثبتي الشمعدانات على جوانب المرايا لانها هتضيء الوش بشكل متساوي ، وضع اللمبات في جوانب الغرفة بدل من النص هيساعد على تجنب الظلال.

52- استخدمي ورق الحائط بطرق غير متوقعة:

لو بتدوري على افكار مختلفة للخلفية ، جربي استخدام ورق الحائط في اماكن غير متوقعة ، ممكن تستخدميها كخلفية للارفف بدل ما تلزقيه على الحيطة كلها زي ما هو باين قدامنا في الصورة.

53- اعادة تدوير دواليب المطبخ:

مش شرط ابدا عشان تجددي انك تغيري دولاب المطبخ بالكامل ، ممكن بكل بساطة تغيري الابواب والايادي بتاعته هتديه مظهر جديد بتكاليف قليلة.

54- العبي بالاضاءة المعلقة:

انسب ارتفاع للاضاءة المعلقة بيعتمد على حجم ونمط النور وارتفاع الاسقف وطول الاشخاص اللي عايشين في البيت ، ولكن هنقولك بعض الارشادات اللي ممكن تمشي عليها هتساعدك في الاختيار ، بالنسبة لغرفة المعيشة او الطرقة علقي الضوء على ارتفاع حوالي 2.4 متر من الارضية ، فوق السفرة سيبي مسافة حوالي 75 سم بين سطح الترابيزة والاضاءة ، لو الاضاءة المعلقة في المطبخ ، سيبي حوالي 80 سم بين سطح العمل او الرخامة واسفل الظل الخفيف.

55- خدي نظرة عميقة:

بصي لكل مكان في البيت وخدي نظرة عميقة وحطي في الاعتبار الغرفة اللي بره الغرفة اللي انتي انتي بترسمي تصميمها ، مثلا في الصورة اللي قدامنا، الباب اتدهن بنفس اللون الوردي زي الحيطة اللي في الغرفة اللي وراه ، وتم ربط الفراغين مع بعض ، مش المفروض الباب يكون ليه اطار ، ممكن تبرزي مناطق تانية حواليه باعمال خشبية مثلا, صور.

افكار ديكور لغرفة المعيشة Living Room بستايلات مختلفة