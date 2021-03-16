صبغ الحواجب باللون البني بطريقة طبيعية بعيداً عن صالون التجميل

صبغ الحواجب باللون البني بطريقة طبيعية، صبغ الحواجب وتشقيرها أصبحت من عالم الموضة فأصبح الفتيات ثلجأ لصالون التجميل لصبغ حواجبها باللون المفضل إليها والذي يتماشى مع لون الوجه، وأصبحت الأن الصبغات الكيماوية هي الأكثر للجوء إليها لصبغ الحواجب، و لكنها تؤدي إلى تساقط شعر الحاجب على فترات، فهناك العديد من الصبغات الطبيعية للحواجب أمنة وفعالة على شعر الحاجب، يمكن صبغ الحواجب في المنزل باللون المفضل إليك مثل اللون البني أو الأسود الداكن دون أن يسبب لك لكي أي التهاب جلدي أو سقوط للشعر، تابعونا من خلال المقال للتعرف على صبغ الحواجب باللون البني بطريقة طبيعية.

تعد القهوة من المكونات الطبيعية التي تستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية الأمنة للبشرة والشعر، هي تستخدم في صبغة الشعر بدرجة البني كما أنها مميزة وحصرية في صبغة الحاجب، كما أنها تحفز من نمو الشعر وتكثيفه بسرعة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيره كاكاو بودر.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه القهوة والكاكاو، يخلطوا جيداً ثم يضاف إليهم زيت جوز الهند والعسل مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات معاً.

بإستخدام فرشاة حواجب صغيرة يوضع الخليط بالتساوي على الحواجب ويترك لمدة عشرون دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

يمكن الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة لحين الإستخدام.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقة صغيرة شاي مغلي.