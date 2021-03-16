طريقة تحويل السمنه النباتي إلى سمنه بلدي اصلي بمكون رهيب موجود في كل منزل

طريقة تحويل السمنه النباتي إلى سمنه بلدي اصلي من المؤكد أن تحويل السمنة النباتي إلى السمنة البلدي تعتبر فكرة جديدة و معلومة لا يعرفها البعض وذلك يرجع إلى الأسعار الغالية لشراء السمنة البلدي و التغلب على هذه اسعار، لذا نقوم ايضا بتحويل السمنة النباتي إلى سمنة بلدي، ولكي ياسيدتي الطريقة التي من خلالها تتعلمي على التوفير وعدم صرف مبالغ مهولة في السمنة البلدي تابعي معي.

نص كيلو من سمن نباتي

500 جرام من لبن بلدي

– ملح

بداية الأمر يجب أن تقومي بوضع السمن على النار.

واتركيها لمدة عشر دقائق لكي تسيح تماما.

ثم نقوم بتعديل وعاء اخر ونضع فيها الحليب ونتركهم حتى الغليان.

ثم نبدأ يرفع من على النار ونقوم بتركه لمدة ساعه أو حتى يبرد تماما.

ثم نبدا بوضع الحليب على السمنة ونقوم بوضعها على النار.

ويفضل ايضا نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.

وعندما يحدث الغليان نبدا بتهدئه النار جيدا ونقوم بالتقليب من فتره الى اخرى.

ويترك هذا المزيج لمدة ساعتين ثم نبدأ بوضع مرة ثانية على النارونضع رشة من الملح.

ويتم تصفيه هذا السمن لاستخراج المورته .

نقوم بتجهيز برطمان نظيف ونبدأ بحفظ السمنة.

ونقوم باستخدامها بشكل دائم في جميع المأكولات التي نقوم بتحضيره داخل منزلنا….

نسبة الدهون ترفع بشكل كبير في الجسم مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.

بالإضافة إلى ذلك يمكننا ايضا ان نقوم اصابة بامراض متعددة منها ارتفاع الضغط أو نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب بسبب زيادة السمنة والزبدة.

يجب أن تقوم بتجنب تناول كميات كبيرة من السمن أو الزبدة حفاظا على حياتنا.

نتمني أن نكون قد قدمنا لكن الطريقة الأفضل في تحضير السمنة البلدي .